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यूपी के 31,685 सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट सख्त, 27 जुलाई तक आपत्तियों का मौका

प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में 31,685 'सरप्लस' शिक्षकों के समायोजन मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है.

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5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए 'वरिष्ठता' का नियम, हाईकोर्ट करेगा विवादित मामलों पर अंतिम फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:11 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन और तैनाती को लेकर जारी सरप्लस शिक्षकों की सूची पर शिक्षकों को 27 जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया है. एक अपील में अधिवक्ता महेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार प्रदेश भर में 31,685 शिक्षकों को सरप्लस के रूप में चिह्नित किया गया है. इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में तैनात करने की योजना है जहां या तो कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक ही शिक्षक तैनात है.

छात्र-शिक्षक अनुपात पर उठे सवाल: सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तय छात्र-शिक्षक अनुपात का सही पालन नहीं हुआ है और कई जगह सबसे वरिष्ठ शिक्षकों को ही सरप्लस घोषित किए जाने का खतरा बन गया है. कोर्ट ने शिक्षकों की चिंताओं और आपत्तियों के निष्पक्ष निपटारे के लिए विस्तृत समय-सारणी और दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि वेबसाइट पर जारी आठ सूचियों के डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है या किसी प्रभावित शिक्षक को आपत्ति है तो वे 27 जुलाई तक संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. बीएसए कार्यालय में आपत्तियों के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा और आवेदकों को पावती रसीद दी जाएगी.

आपत्ति भेजने की तय प्रक्रिया: आपतिकर्ता को रसीद मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसकी फोटोकॉपी सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को स्पीड पोस्ट से भेजनी अनिवार्य होगी. ऐसा न करने पर दर्ज कराई गई आपत्ति रद्द मानी जाएगी. सभी बीएसए कार्यालयों में दर्ज आपत्तियों को सूचीबद्ध कर एक अगस्त तक मूल रूप में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में पांच वर्ष से अधिक समय से शिक्षक तैनात हैं, वहां पहले आओ, पहले जाओ यानी वरिष्ठता के आधार पर सरप्लस तय करने का नियम लागू रहेगा.

5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई: पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई नियुक्तियों/तबादलों (पारस्परिक या मेडिकल आधार/दिव्यांग को छोड़कर) से जुड़ी आपत्तियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा. आपत्ति दर्ज कराते समय शिक्षक यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं या नहीं. जिन जिलों या मामलों में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी, उनकी रिपोर्ट पहले कोर्ट में पेश की जाएगी. कोर्ट ने निस्तारित आपत्तियों की रिपोर्ट 10 अगस्त से पोर्टल पर उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई है, जबकि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी.

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