हमीरपुर में स्कूल के लिए सड़क नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
हमीरपुर में स्कूली बच्चों के सड़क के लिए प्रदर्शन करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 9:55 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के हमीरपुर जिले के चंदुपुर गांव में स्कूली बच्चों को अपने विद्यालय तक जाने के लिए सड़क न होने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है.
सड़क के लिए 5 किमी पैदल चले स्कूली बच्चे: चंदुपुर गांव के स्कूली बच्चों को अपने माता-पिता के साथ सड़क के लिए हमीरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि उनके स्कूल तक जाने वाली सड़क बदहाल है. खबर में बताया गया कि बच्चों ने इस प्रदर्शन के तहत करीब 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है.जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की है.
जनहित याचिका कायम कर सरकार से मांगा जवाब: पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया कि करीब 1.5 किलोमीटर सड़क खराब हालत में है और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने के कारण काम अटका हुआ है. इस काम के लिए 1.81 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार है और बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है. कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी की कि जब स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने बुनियादी अधिकार के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करना पड़े, तो यह स्वीकार्य नहीं है, खासकर जब यह काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
जनहित याचिका और अधिकारियों को नोटिस: इसी आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया. न्यायालय ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया कि "इन रि: रोड टू स्कूल, हमीरपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य" शीर्षक से सिविल जनहित याचिका कायम की जाए. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य, जिलाधिकारी, हमीरपुर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मामले में 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई: अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल को राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करने तथा राज्य द्वारा स्थिति सुधारने हेतु उठाए जा रहे कदमों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है.
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