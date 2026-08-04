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TGT अंग्रेजी परीक्षा में 33 प्रश्न गलत, हाईकोर्ट ने आयोग सचिव और परीक्षा नियंत्रक को किया तलब

TGT अंग्रेजी परीक्षा में 125 में से 33 प्रश्न गलत पाए जाने पर आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को पेश होने का आदेश.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग के समाधान पर जताया असंतोष. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:53 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 125 प्रश्नों में 33 प्रश्न गलत पाए जाने पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हलफनामे पर पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं और परीक्षा कैसे करायी जाती है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इस मामले की शुरुआत में 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पाए गए थे.

आयोग ने गलत प्रश्नों के अंक शेष प्रश्नों में बांटे: फिर विशेषज्ञों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि शेष चार प्रश्न भी गलत थे. इस तरह कुल 33 प्रश्न गलत निकले, जो पूरे पेपर के 125 प्रश्नों का 25 प्रतिशत से अधिक है. आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने इन गलत प्रश्नों के अंक शेष प्रश्नों में बांट दिए हैं और इसके आधार पर एक नई संशोधित चयन सूची तैयार की गई है, जिसमें 42 और अभ्यर्थियों को चयन सूची में जगह मिली है. कोर्ट ने आयोग के इस समाधान पर असंतोष जताया है.

हाईकोर्ट ने आत्मनिरीक्षण करने की बात कही: कोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि जब 25 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्न ही गलत निकल रहे हैं तो सिर्फ अंक बांट देना कोई स्थायी हल नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जांच करना जरूरी है, भले ही यह आयोग की अपनी जिम्मेदारी हो कि वह अपनी प्रक्रिया पर आत्मनिरीक्षण करे.

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