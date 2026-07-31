धर्म परिवर्तन करने वाली दो सगी बहनों को हाई कोर्ट ने किया तलब
याचिका में कहा गया-झूठी एफआईआर दर्ज कराई और अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 8:52 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर अपनी पसंद से विवाह करने की इच्छुक दो बालिग महिलाओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को दोनों महिलाओं को 6 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.
याचिका में कहा गया कि दिव्या भाटिया उर्फ जोया दिया भाटिया (20) और अंशु भाटिया उर्फ अमीना अंशु भाटिया (35) ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया है तथा वे अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करना चाहती हैं. उनका आरोप है कि उनके पिता अनिल कुमार भाटिया ने उनकी स्वतंत्र पसंद का विरोध करते हुए झूठी एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस की मिलीभगत से उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है.
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वैच्छिक था और इसमें किसी प्रकार के बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या दबाव का कोई तत्व नहीं है. इसलिए प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधान लागू नहीं होते.
न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपने धर्म, विवाह, निवास तथा जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं. यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है और विवाह का निर्णय लिया है, तो उनके व्यक्तिगत निर्णयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा, निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्त निर्णय के अधिकार का उल्लंघन होगा.
अदालत ने कहा कि हेबियस कॉर्पस याचिका में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों महिलाएं अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रही हैं या उन्हें अवैध रूप से रोका गया है. इसी उद्देश्य से अदालत ने दोनों को 6 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर गैर-अनुपालन का कारण बताना होगा.
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