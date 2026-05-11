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वकील पर FIR दर्ज होने से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, रामपुर GST डिप्टी कमिश्नर को किया तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर रहे एक अधिवक्ता के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए इसे गंभीरता से लिया है. रामपुर के अधिवक्ता समर्पण जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि एक वकील जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था, उसके खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई गलत मंशा को दर्शाती है.

डिप्टी कमिश्नर को किया तलब: इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग, रामपुर के डिप्टी कमिश्नर संदेश कुमार जैन को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. आदेश के मुताबिक, सेक्टर-1 रामपुर में तैनात डिप्टी कमिश्नर को आगामी 19 मई 2026 को दोपहर दो बजे अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा. उन्हें हलफनामा दाखिल कर यह बताना होगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने पेशेवर रूप से कार्यरत अधिवक्ता के विरुद्ध मामला दर्ज कराया.

पुलिस को आदेश की तामील के निर्देश: न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक रामपुर को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश की तामील डिप्टी कमिश्नर पर सुनिश्चित करें. इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए गए हैं. याचिकाकर्ता समर्पण जैन को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि थाना कोतवाली, रामपुर में दर्ज केस में उनकी गिरफ्तारी न की जाए. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज है.