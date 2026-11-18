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इलाहाबाद हाईकोर्ट; एफएसएल रिपोर्ट में देरी पर सीओ तलब, वैज्ञानिक अधिकारी से कोर्ट की अवमानना पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में हत्या के एक मामले में बैलिस्टिक व फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी जताई है. न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रामपुर के सीओ को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आगरा एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी से यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.