इलाहाबाद हाईकोर्ट; एफएसएल रिपोर्ट में देरी पर सीओ तलब, वैज्ञानिक अधिकारी से कोर्ट की अवमानना पर मांगा जवाब
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने हाजिर होने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:01 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में हत्या के एक मामले में बैलिस्टिक व फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी जताई है. न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रामपुर के सीओ को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आगरा एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी से यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.
रामपुर के मिलक खानम थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी फूला उर्फ गुरमीत सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने 15 अक्टूबर को मृतक के शरीर से बरामद गोली और आरोपी व सह अभियुक्त मीत सिंह की निशानदेही पर बरामद पिस्तौल की एफएसएल रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया था. इससे पहले 15 मई को सह अभियुक्त की जमानत अर्जी पर भी कोर्ट ने एसपी रामपुर को जांच कर रिपोर्ट हासिल करने को कहा था.
सुनवाई के दौरान एजीए ने बताया कि सीओ ने 12 नवंबर को आगरा एफएसएल के संयुक्त निदेशक को पत्र भेजा था. इस पर वैज्ञानिक अधिकारी कयाम सिंह ने जवाब दिया कि जांच अपनी बारी आने पर होगी. कोर्ट ने इसे आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद रिपोर्ट प्राथमिकता से तैयार होनी चाहिए थी. कोर्ट ने सीओ को भी लापरवाह माना क्योंकि उन्होंने अपने स्मरण-पत्र में कोर्ट के आदेश का जिक्र ही नहीं किया. कोर्ट ने संयुक्त निदेशक एफएसएल आगरा को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है अन्यथा उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.
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