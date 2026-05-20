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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: थाने से CCTV फुटेज गायब होने पर महोबा के SP और दो SHO तलब

हाईकोर्ट ने महिला को अवैध हिरासत में रखने, पुलिस प्रताड़ना देने और थाने के सीसीटीवी फुटेज गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक्शन: अवैध हिरासत और गायब CCTV पर महोबा SP और SHO को तलब किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 10:01 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की अवैध हिरासत, गंभीर पुलिस प्रताड़ना और थाने के सीसीटीवी फुटेज अचानक गायब होने को बेहद गंभीरता से लिया है. माननीय कोर्ट ने इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए महोबा के पुलिस अधीक्षक, कोतवाली महोबा के प्रभारी निरीक्षक और महिला थाना की SHO को आगामी 25 मई को सीसीटीवी फुटेज के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का सख्त निर्देश दिया है. यह महत्वपूर्ण और कड़ा आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने महोबा की रहने वाली पीड़ित महिला आशा रैकवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. महोबा कोतवाली थाने में दर्ज हत्या के एक मामले के तथ्यों के अनुसार, याची आशा रैकवार वास्तव में मृतक के घर पर साफ-सफाई का काम करने वाली एक साधारण बाई है.

पुलिस ने दर्ज की फर्जी गिरफ्तारी: इस हत्या के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पुलिस द्वारा उसे भी जबरन इस मामले में सह-अभियुक्त बना दिया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता भास्कर भद्र ने कोर्ट को कानूनी दलीलें देते हुए बताया कि याची महिला मूल प्राथमिकी में नामजद बिल्कुल नहीं थी. पुलिस ने कानून को ताक पर रखकर उसे और उसके मासूम बेटे को 25 फरवरी की रात को ही अवैध हिरासत में ले लिया था, जबकि उनकी कागजी गिरफ्तारी पूरे चार दिन बाद यानी एक मार्च को दिखाई गई. इस लंबी अवैध हिरासत के दौरान उन दोनों को स्थानीय पुलिस ने बेरहमी से थाने के अंदर प्रताड़ित किया.

सीजेएम के आदेश को पुलिस ने किया दरकिनार: अधिवक्ता ने बताया कि इस अवैध हिरासत की लिखित शिकायत मिलने पर सीजेएम (CJM) महोबा ने बीती 13 मार्च को संबंधित पुलिस थानों के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. लेकिन महोबा के पुलिस अधिकारियों ने तकनीकी खराबी और फुटेज उपलब्ध न होने का खोखला बहाना बनाकर इसे अदालत के सामने पेश नहीं किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थानों के जरूरी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि अगर यह तथ्य पूरी तरह सही है, तो यह गंभीर बात है. यह कृत्य 'परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह व अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट और 'सानू उर्फ राशिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' में हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का सीधा उल्लंघन है.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन: इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों में थानों के सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन और मजिस्ट्रेट के सामने फुटेज पेश करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सीधे जिले के पुलिस कप्तान यानी एसपी की तय की गई है. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्योंकि यह पूरा मामला सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी संवैधानिक रूप से अवैध पाई जाती है तो वह बिना शर्त जमानत पर रिहा होने का पूरा हकदार है.

20 दिनों का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश: माननीय कोर्ट ने पूरे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए महोबा के एसपी, कोतवाली एसएचओ और महिला थाना एसएचओ को संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया है. इन सभी अधिकारियों को आगामी 25 फरवरी 2026 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के थानों के पूरे सीसीटीवी फुटेज के साथ 25 मई को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा. कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जिले के कप्तान की जवाबदेही तय की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 मई को होगी, जिसमें पुलिस को कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा और अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे.

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