हत्या के आरोपी पर नरमी से हाईकोर्ट नाराज, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ के एसएसपी तलब

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अभियुक्त पर नरमी बरतने पर नाराज़गी जताते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया है. दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

अदालत ने पाया कि पुलिस ने गैर-जमानती वारंट की तामील में लापरवाही बरती, जिससे अपराधी को राहत मिली और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई. हापुड़ के कौशल किशोर की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को पुलिस-अपराधी की संभावित ‘सांठगांठ’ का उदाहरण बताते हुए दोनों अधिकारियों को 12 फरवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है.

कौशल किशोर उर्फ बाबा को अदालत ने सुनवाई के लिए वारंट जारी कर बुलाया था. सूरजपुर थाना प्रभारी ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो पाया और वह घर पर नहीं मिला, इसलिए वारंट वापस किया जा रहा है. लेकिन यह दावा तब संदिग्ध हो गया जब आरोपी की ओर से दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया गया कि पुलिस 10 जनवरी को उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी भी दी थी.