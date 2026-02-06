ETV Bharat / state

हत्या के आरोपी पर नरमी से हाईकोर्ट नाराज, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ के एसएसपी तलब

अदालत ने पाया कि पुलिस ने गैर-जमानती वारंट की तामील में लापरवाही बरती, जिससे अपराधी को राहत मिली और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अभियुक्त पर नरमी बरतने पर नाराज़गी जताते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया है. दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

अदालत ने पाया कि पुलिस ने गैर-जमानती वारंट की तामील में लापरवाही बरती, जिससे अपराधी को राहत मिली और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई. हापुड़ के कौशल किशोर की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले को पुलिस-अपराधी की संभावित ‘सांठगांठ’ का उदाहरण बताते हुए दोनों अधिकारियों को 12 फरवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है.

कौशल किशोर उर्फ बाबा को अदालत ने सुनवाई के लिए वारंट जारी कर बुलाया था. सूरजपुर थाना प्रभारी ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो पाया और वह घर पर नहीं मिला, इसलिए वारंट वापस किया जा रहा है. लेकिन यह दावा तब संदिग्ध हो गया जब आरोपी की ओर से दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया गया कि पुलिस 10 जनवरी को उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी भी दी थी.

इस विरोधाभास को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस की मिलीभगत और कर्तव्यहीनता का संकेत देता है. पीठ ने कहा कि अपराधी स्थानीय पुलिस को मैनेज कर रहा था और वारंट को विफल करने की कोशिश की गई, ताकि अदालत मेरिट पर सुनवाई न कर सके। अदालत ने इसे सेवा में कदाचार, अक्षमता और संभावित अवमानना का मामला माना.

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वारंट तामील से जुड़े सभी अधिकारी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपनी विफलता का कारण स्पष्ट करें. साथ ही रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों और सीजेएम को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें : नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में आरोपी बिल्‍डर को जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- तुरंत रिहा करो

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
SUMMONS HAPUR SSP
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
आरोपी पर नरमी से हाईकोर्ट नाराज
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.