FIR दर्ज होने से पहले ही पुलिस की कस्टडी में था आरोपी, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर में FIR दर्ज होने से पहले व्यक्ति को हिरासत में लेने और बाद में नोटिस जारी करने पर सख्त रुख अपनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:22 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस की एक ऐसी कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है, जिसने कानून के बुनियादी नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने एक व्यक्ति को पहले हिरासत में लिया और अगले दिन जाकर एक आपराधिक केस में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई. अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन पर हैरानी जताते हुए पूछा कि हिरासत में लेने से पहले जो नोटिस मिलना चाहिए था, वह बाद में कैसे जारी हुआ. इस गंभीर चूक पर जवाब देने के लिए कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का हुक्म सुनाया है.
मारपीट के बाद जनरल डायरी की एंट्री पर सवाल: यह सख्त आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की बेंच ने दीपक की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. पूरा विवाद 23 अगस्त 2026 को दो पक्षों के बीच हुई एक मारपीट से जुड़ा है. घटना के बाद घायल लोग थाने पहुंचे, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. उसी दिन शाम 7:34 बजे पुलिस ने अपनी जनरल डायरी में एंट्री करते हुए दीपक समेत पांच लोगों को धारा 126, 135 और 170 के तहत हिरासत में ले लिया.
FIR से पहले कस्टडी में कैसे आया आरोपी: हैरानी की बात यह रही कि मामले की लिखित तहरीर पर मुकदमा रात 9:39 बजे दर्ज किया गया, जिसमें कई नामजद और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया. हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने से काफी पहले से ही याची पुलिस की अवैध कस्टडी में मौजूद था. 24 अगस्त को इसी मुकदमे में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाकर कागजी कार्रवाई पूरी की गई. अदालत ने यह भी माना कि कस्टडी में रखे गए किसी भी आरोपी को अपने मनपसंद वकील से मिलने के अधिकार की जानकारी तक नहीं दी गई.
कानूनी नोटिस और अफसरों की पेशी के निर्देश: सबसे बड़ा सवाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 के तहत मिलने वाले नोटिस की टाइमिंग को लेकर खड़ा हुआ. कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने यह नोटिस 24 अगस्त को दिया, जबकि याची को 23 अगस्त को ही पुलिस ने अपने पास बैठा लिया था. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अधिकारी अगली सुनवाई पर सभी जरूरी रिकॉर्ड के साथ हाजिर हों, वरना जमानती वारंट जारी किया जाएगा. इसके साथ ही मामले के जांच अधिकारी अनुज कुमार को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर रहने का हुक्म दिया गया है.
यह भी पढ़ें- प्रधानाचार्य भर्ती में वरिष्ठतम शिक्षकों की याचिकाएं खारिज, 2013 से लंबित चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का आदेश