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FIR दर्ज होने से पहले ही पुलिस की कस्टडी में था आरोपी, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

कील से मिलने का हक भी नहीं दिया, अवैध कस्टडी मामले में जांच अधिकारी को भी समन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस की एक ऐसी कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है, जिसने कानून के बुनियादी नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने एक व्यक्ति को पहले हिरासत में लिया और अगले दिन जाकर एक आपराधिक केस में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई. अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन पर हैरानी जताते हुए पूछा कि हिरासत में लेने से पहले जो नोटिस मिलना चाहिए था, वह बाद में कैसे जारी हुआ. इस गंभीर चूक पर जवाब देने के लिए कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का हुक्म सुनाया है.