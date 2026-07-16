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पेंटिंग प्रतियोगिता की विजेता छात्रा को थमाया 51000 रुपये का अमान्य चेक, हाईकोर्ट ने DIOS से मांगा जवाब

​प्रयागराज: प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के बावजूद छह महीने तक अपनी पुरस्कार राशि के लिए दर-दर भटकने वाली होनहार छात्रा दीक्षा मिश्रा के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. अधिकारियों द्वारा गंभीर लापरवाही दिखाते हुए अमान्य और समय-सीमा पार कर चुका चेक तैयार करने पर हाईकोर्ट ने बेहद गहरी नाराजगी व्यक्त की है. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने इस मामले में पीड़ित छात्रा की अधिवक्ता नेहा पांडेय व पीयूष पांडेय की दलीलों को विस्तार से सुना. इसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को आगामी 20 जुलाई को वैध चेक के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश सुनाया है.

इनाम की राशि के लिए कोर्ट की शरण: माननीय न्यायालय ने इस भारी लापरवाही को लेकर डीआईओएस से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि उन पर इस घोर ढिलाई के लिए भारी व्यक्तिगत जुर्माना क्यों न लगाया जाए. मूल रूप से नैनी की रहने वाली बीए की छात्रा दीक्षा मिश्रा ने सितंबर 2025 में जिला स्तर पर आयोजित एक प्रतिष्ठित पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर 51 हजार रुपये का नकद इनाम जीता था. शासन से बजट और फंड जारी होने के बावजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रा को उसकी पुरस्कार राशि का भुगतान समय पर नहीं किया. अधिकारियों के इस उदासीन रवैये से थक-हारकर अंततः न्याय की आस में छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और याचिका दाखिल करनी पड़ी.