अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिए थे ऑर्डर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक सहित वन विभाग के 3 अधिकारियों को 8 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक समेत 3 अफसरों को किया तलब. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 9:39 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव वन विभाग अनिल कुमार, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी एवं क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी गौतम सिंह को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर उन्हें आठ दिसंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने ओंकार सिंह की आपराधिक अवमानना याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है. खंडपीठ ने कहा कि इन अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत लिखित आदेश देकर न्यायालय के प्राधिकार को नीचे करने के हर कदम उठाए हैं, जो आपराधिक अवमानना है.

कोर्ट ने याची व अन्य दैनिक कर्मचारियों को वन विभाग में नौकरी पर रखने का आदेश दिया था, जिसका पालन न कर अपर मुख्य सचिव वन विभाग अनिल कुमार, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी एवं क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी गौतम सिंह ने न्यायालय के आदेश को फ्रस्टेट किया है. न्याय प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न किया है. कोर्ट ने इन अधिकारियों को जवाबी या अनुपालन हलफनामा दाखिल करने की भी छूट दी है.

याची ने महाधिवक्ता की अनुमति लिए बगैर सीधे कोर्ट में आपराधिक अवमानना दाखिल करने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने कहा कि हलफनामा व आदेश पढ़ने के बाद साफ हो गया है कि इन अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश की आपराधिक अवहेलना की है. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अवमानना याचिका करने से पहले महाधिवक्ता की अनुमति लेने का नियम सिर्फ व्यर्थ की अवमानना याचिका दाखिल होने से रोकना है.

कहीं भी सीधे न्यायालय में आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल करने पर रोक नहीं है. न्यायालय को आपराधिक अवमानना मामले में अपनी मर्जी से कार्रवाई करने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा, अर्जी सिविल अवमानना लगती है लेकिन, गहराई में जाने पर साफ होता है कि यह आपराधिक अवमानना है. इन अधिकारियों के आचरण से स्पष्ट है कि उन्होंने कोर्ट के अधिकार को कम करने का काम किया है. कोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश जारी किया है.

