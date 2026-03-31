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हाईकोर्ट ने कहा; "स्त्रीधन पर सिर्फ पत्नी का पूर्ण अधिकार, इसे लेने पर नहीं बनता कोई अपराध"

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा है कि 'स्त्रीधन' पर केवल महिला का ही पूर्ण अधिकार होता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसे प्राप्त करने या अपने पास रखने के लिए पत्नी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात (धारा 406 आईपीसी) का मामला नहीं चलाया जा सकता. न्यायमूर्ति चावन प्रकाश ने कानपुर नगर की अनामिका तिवारी द्वारा दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत के अनुसार, विवाह से पहले, विवाह के समय या उसके बाद महिला को भेंट की गई कोई भी संपत्ति उसका 'स्त्रीधन' मानी जाएगी.

पति का केवल नैतिक दायित्व: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी को अपने स्त्रीधन का उपयोग या निपटान अपनी इच्छानुसार करने का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त है. हालांकि पति आवश्यकता पड़ने पर संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह इसे या इसकी पूरी कीमत पत्नी को वापस करे. इस मामले में याची के पति ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ घर में घुसकर नकदी, आभूषण और घरेलू सामान ले जाने का गंभीर आरोप लगाया था. इसी शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने पत्नी और अन्य आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी कर तलब किया था.

धारा 405 और 406 के प्रावधानों की व्याख्या: ट्रायल कोर्ट के इस समन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानून की विस्तृत व्याख्या की. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 405 और 406 आईपीसी के तहत अपराध केवल तभी बनता है जब किसी अन्य की सौंपी गई संपत्ति का कोई व्यक्ति बेईमानी से दुरुपयोग करे. चूंकि स्त्रीधन के मामले में पत्नी स्वयं उस संपत्ति की वास्तविक मालिक होती है, इसलिए वह अपने ही सामान के लिए इन धाराओं के तहत दोषी नहीं ठहराई जा सकती. अदालत ने पति द्वारा लगाए गए मारपीट और गाली-गलौज (धारा 323, 504) के अन्य आरोपों को भी पूरी तरह सामान्य और अस्पष्ट पाया.