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यूपी के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, लोक सेवा आयोग से जवाब तलब

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों पर समय पर भर्ती न होने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और आयोग दोनों को मामले की अगली सुनवाई यानी 25 नवंबर तक अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के कड़े निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के कुल 517 पद स्वीकृत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है.

स्वीकृत पदों पर भर्ती की सुस्त चाल और सीधी भर्ती का हाल: सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि नियमों के मुताबिक 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 75 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाने तय हैं. हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि सीधी भर्ती के 108 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 26 पर ही स्थाई तैनाती हो सकी है. इसका सीधा मतलब यह है कि 75 प्रतिशत से भी ज्यादा पद सालों से खाली पड़े हुए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है. राज्य सरकार ने 35 पदों की मांग आयोग को काफी पहले भेजी थी, लेकिन लंबे समय तक इसका कोई विज्ञापन ही जारी नहीं किया गया.

कृत्रिम आपात स्थिति और संविदा नियुक्तियों पर कोर्ट का प्रहार: अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमित पदों को न भरकर सरकार और प्रशासन द्वारा कृत्रिम आपात स्थिति बनाई जा रही है. इसी आड़ में संविदा पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे मेडिकल शिक्षा और इलाज की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. कई प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्ष जैसे बेहद जिम्मेदार पद भी संविदाकर्मियों या जूनियर असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों के भरोसे चल रहे हैं. हाईकोर्ट ने इसे मेडिकल कॉलेजों के गिरते शैक्षणिक व चिकित्सीय मानकों की सबसे बड़ी वजह माना और स्पष्ट किया कि मूल समस्या से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता.

भर्ती बोर्ड के गठन में देरी और अधिकारियों को सख्त चेतावनी: अदालत ने याचिकाकर्ता को किसी दूसरे तदर्थ कर्मचारी से बदलने की कोशिश को भी स्थापित कानूनी नियमों के बिल्कुल उलट बताया है. सुनवाई में यह तथ्य भी सामने आया कि 30 जनवरी 2026 की अधिसूचना से विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाने का फैसला हुआ था. हालांकि 10 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद अब तक इस बोर्ड का गठन कागजों से बाहर नहीं आ सका है. हाईकोर्ट ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि तय तारीख 25 नवंबर तक अगर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए जाएंगे.

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