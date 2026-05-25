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हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अदालती आदेशों पर मूकदर्शक बनी रही सरकार, बेसिक शिक्षा सचिव 4 हफ्ते में लें निर्णय

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में कार्यरत प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची तय करने में हो रही अत्यधिक देरी को बेहद गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अदालत के पिछले स्पष्ट आदेशों का पालन करने में पूरी तरह विफल रही है और अब तक महज एक मूकदर्शक बनी रही. कोर्ट ने शुरुआत में इस घोर लापरवाही पर राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का भारी हर्जाना ठोक दिया था. हालांकि, बाद में एक सड़क हादसे में घायल हुईं महिला अधिवक्ता के इलाज के लिए सहायता राशि देने के सरकारी आश्वासन पर इस जुर्माने को माफ कर दिया गया.

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया आदेश: यह महत्वपूर्ण कानूनी आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने राजीव कुमार व अन्य स्थानीय प्रवक्ताओं की याचिका पर व्यापक सुनवाई करते हुए पारित किया है. पूरा मामला वर्ष 2014 के विज्ञापन संख्या 05/2013-14 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं की अंतःवरिष्ठता से जुड़ा हुआ है. मामले के मुख्य तथ्यों के अनुसार इन सभी प्रवक्ताओं का चयन एक ही मूल भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था. लेकिन अलग-अलग विषयों के परिणाम और उनकी अंतिम नियुक्तियां वर्ष 2017 से 2021 के बीच अलग-अलग तिथियों पर टुकड़ों में हुईं.

एकल कैडर और विषयवार सूची पर था विवाद: इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 29 अप्रैल 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि राज्य सरकार को सबसे पहले इस कानूनी बिंदु को तय करना होगा. सरकार को यह निर्धारित करना था कि वरिष्ठता सूची विषयवार बनेगी या फिर सभी विषयों को मिलाकर एक एकल कैडर के रूप में तैयार की जाएगी. वर्तमान सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने इस पेचीदा कानूनी बिंदु पर खुद कोई ठोस फैसला समय रहते नहीं लिया. इसके बिल्कुल उलट, नियुक्ति प्राधिकारी ने लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में भेजी गई विषयवार सूची को ही बिना सोचे-समझे अंतिम वरिष्ठता सूची के रूप में सीधे जारी कर दिया.

कोर्ट ने सरकार के कृत्य को माना अवमानना: हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के अपने कानूनी दायित्व को बिल्कुल नहीं निभाया. इस मामले में सरकारी वकील और एससीईआरटी (SCERT) कोर्ट को यह दिखाने में पूरी तरह विफल रहे कि उन्होंने न्यायिक निर्देशों का पालन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया था. अदालत ने साफ कहा कि सरकार का यह गैर-जिम्मेदाराना कृत्य सीधे तौर पर अवमानना की श्रेणी में आता है. हालांकि, कोर्ट ने मामले की मेरिट पर खुद सीधे फैसला न सुनाते हुए इस संवेदनशील गेंद को एक बार फिर वापस सरकार के पाले में डाल दिया है.