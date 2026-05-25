हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अदालती आदेशों पर मूकदर्शक बनी रही सरकार, बेसिक शिक्षा सचिव 4 हफ्ते में लें निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने SCERT और DIET प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची तय करने में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 10:11 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में कार्यरत प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची तय करने में हो रही अत्यधिक देरी को बेहद गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अदालत के पिछले स्पष्ट आदेशों का पालन करने में पूरी तरह विफल रही है और अब तक महज एक मूकदर्शक बनी रही. कोर्ट ने शुरुआत में इस घोर लापरवाही पर राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का भारी हर्जाना ठोक दिया था. हालांकि, बाद में एक सड़क हादसे में घायल हुईं महिला अधिवक्ता के इलाज के लिए सहायता राशि देने के सरकारी आश्वासन पर इस जुर्माने को माफ कर दिया गया.
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया आदेश: यह महत्वपूर्ण कानूनी आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने राजीव कुमार व अन्य स्थानीय प्रवक्ताओं की याचिका पर व्यापक सुनवाई करते हुए पारित किया है. पूरा मामला वर्ष 2014 के विज्ञापन संख्या 05/2013-14 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं की अंतःवरिष्ठता से जुड़ा हुआ है. मामले के मुख्य तथ्यों के अनुसार इन सभी प्रवक्ताओं का चयन एक ही मूल भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था. लेकिन अलग-अलग विषयों के परिणाम और उनकी अंतिम नियुक्तियां वर्ष 2017 से 2021 के बीच अलग-अलग तिथियों पर टुकड़ों में हुईं.
एकल कैडर और विषयवार सूची पर था विवाद: इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 29 अप्रैल 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि राज्य सरकार को सबसे पहले इस कानूनी बिंदु को तय करना होगा. सरकार को यह निर्धारित करना था कि वरिष्ठता सूची विषयवार बनेगी या फिर सभी विषयों को मिलाकर एक एकल कैडर के रूप में तैयार की जाएगी. वर्तमान सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने इस पेचीदा कानूनी बिंदु पर खुद कोई ठोस फैसला समय रहते नहीं लिया. इसके बिल्कुल उलट, नियुक्ति प्राधिकारी ने लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में भेजी गई विषयवार सूची को ही बिना सोचे-समझे अंतिम वरिष्ठता सूची के रूप में सीधे जारी कर दिया.
कोर्ट ने सरकार के कृत्य को माना अवमानना: हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के अपने कानूनी दायित्व को बिल्कुल नहीं निभाया. इस मामले में सरकारी वकील और एससीईआरटी (SCERT) कोर्ट को यह दिखाने में पूरी तरह विफल रहे कि उन्होंने न्यायिक निर्देशों का पालन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया था. अदालत ने साफ कहा कि सरकार का यह गैर-जिम्मेदाराना कृत्य सीधे तौर पर अवमानना की श्रेणी में आता है. हालांकि, कोर्ट ने मामले की मेरिट पर खुद सीधे फैसला न सुनाते हुए इस संवेदनशील गेंद को एक बार फिर वापस सरकार के पाले में डाल दिया है.
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को मिले कड़े निर्देश: कोर्ट ने अब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को स्वयं या एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर चार सप्ताह के भीतर यह अनिवार्य रूप से तय करने का निर्देश दिया है. उन्हें यह तय करना होगा कि नियमानुसार प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची विषयवार बनेगी या फिर एक एकल कैडर के रूप में. कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि सरकार के इस नीतिगत फैसले के बाद ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई मेरिट सूची प्राप्त की जाए. इसके बाद ही प्रवक्ताओं की एक नई, त्रुटिहीन और वैध वरिष्ठता सूची आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी.
घायल महिला वकील के इलाज के लिए दिए जाएंगे पैसे: न्यायालय के पुराने आदेशों की लगातार अनदेखी करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार पर पहले जो पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया था, उसे बाद में बदल दिया गया. फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने कोर्ट से मानवीय आधार पर हर्जाना माफ करने का विशेष अनुरोध किया. उन्होंने कोर्ट के समक्ष प्रस्ताव रखा कि राज्य सरकार इसके बदले एक लाख रुपये की राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बैंक खाते में जमा कराएगी.
इस राशि का उपयोग कुछ दिन पहले एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हुईं और वर्तमान में लखनऊ के एसजीपीजीआई (SGI PGI) में गंभीर रूप से भर्ती घायल महिला अधिवक्ता के इलाज के लिए किया जाएगा. कोर्ट ने इस मानवीय दृष्टिकोण और सकारात्मक सुझाव को उपयुक्त मानते हुए पांच लाख रुपये का हर्जाना पूरी तरह माफ कर दिया और तीन दिन के भीतर एक लाख रुपये की सहायता राशि बैंक में जमा करने का अंतिम आदेश दिया.
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