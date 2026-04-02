ETV Bharat / state

शस्त्र लाइसेंस में देरी पर हाईकोर्ट सख्त; कहा- यूपी में आत्मरक्षा नहीं, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गए हैं हथियार

हाईकोर्ट ने एक ही परिवार में कई लाइसेंसों की जांच के आदेश देते हुए सरकार से नई शस्त्र नीति, डिजिटल डेटाबेस पर जवाब मांगा है.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण में होने वाली अत्यधिक देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित अधिकारी शस्त्र अधिनियम में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे हैं. भदोही के जय शंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राज्य के गृह विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पाया कि शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों को बिना किसी ठोस कानूनी कारण के वर्षों तक लंबित रखा जा रहा है, जो कि शस्त्र नियमावली, 2016 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है.

आत्मरक्षा के बजाय शक्ति प्रदर्शन बना हथियार: इस मामले में याचिकाकर्ता का आवेदन जिलाधिकारी द्वारा लगभग चार साल की लंबी देरी के बाद खारिज किया गया था, जिसे कोर्ट ने अनुचित और अस्पष्ट प्रशासनिक व्यवहार करार दिया है. अदालत ने शस्त्र लाइसेंस के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हथियार अब आत्मरक्षा के बजाय शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गए हैं. कोर्ट ने चिंता जताई कि अपराधी छवि और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति अपनी 'दबंग' छवि बनाने के लिए कानूनी हथियारों का दुरुपयोग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील्स बनाने और प्रदर्शन करने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी कोर्ट ने समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया है.

'गन कल्चर' से कानून के शासन को खतरा: कोर्ट के अनुसार, यह 'गन कल्चर' न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है बल्कि आम नागरिकों के मन में निरंतर भय का माहौल भी पैदा करता है. कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है. इस हलफेनामे में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि क्या राज्य में शस्त्र लाइसेंस का कोई केंद्रीय डेटाबेस तैयार है और क्या इसे एनडीएएल (NDAL) सिस्टम पर अपडेट किया जा रहा है. साथ ही, अदालत ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए एक पारदर्शी और मजबूत 'शस्त्र नीति' की आवश्यकता पर भी सरकार से जवाब मांगा है.

एक ही परिवार में कई लाइसेंसों की होगी जांच: कोर्ट ने उन प्रशासनिक बाधाओं की जानकारी भी मांगी है जिनकी वजह से जिलाधिकारी शस्त्र नियमावली के समयबद्ध प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा, न्यायालय ने एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग शस्त्र लाइसेंस होने की प्रथा पर भी विस्तृत न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलावार और थानावार हथियारों का पूरा विवरण दें. इसमें विशेष रूप से उन लाइसेंस धारकों की सूची मांगी गई है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जिनके विरुद्ध दो से अधिक मामले लंबित हैं.

भ्रष्टाचार और विवेकाधिकार पर प्रहार: अदालत ने कहा है कि लाइसेंस देने में अधिकारियों का अनियंत्रित विवेकाधिकार अक्सर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देता है, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नियमों की स्पष्टता न होने से आम आवेदक परेशान होता है जबकि रसूखदार लोग नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं. प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस केवल पात्र और वास्तविक जरूरत वाले व्यक्तियों को ही निर्धारित समय सीमा के भीतर मिले. इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल, 2026 को निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ें- जौनपुर के केराकत थाने के दरोगा पर 10 हजार का जुर्माना, हाईकोर्ट ने वेतन से कटौती का दिया आदेश

TAGGED:

GUN CULTURE IN UTTAR PRADESH
ARMS LICENSE PENDENCY DM
JUSTICE VINOD DIWAKAR
NDAL PORTAL UPDATE
ALLAHABAD HIGH COURT ARMS LICENSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.