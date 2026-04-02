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शस्त्र लाइसेंस में देरी पर हाईकोर्ट सख्त; कहा- यूपी में आत्मरक्षा नहीं, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गए हैं हथियार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण में होने वाली अत्यधिक देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित अधिकारी शस्त्र अधिनियम में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे हैं. भदोही के जय शंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने राज्य के गृह विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पाया कि शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों को बिना किसी ठोस कानूनी कारण के वर्षों तक लंबित रखा जा रहा है, जो कि शस्त्र नियमावली, 2016 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है.

आत्मरक्षा के बजाय शक्ति प्रदर्शन बना हथियार: इस मामले में याचिकाकर्ता का आवेदन जिलाधिकारी द्वारा लगभग चार साल की लंबी देरी के बाद खारिज किया गया था, जिसे कोर्ट ने अनुचित और अस्पष्ट प्रशासनिक व्यवहार करार दिया है. अदालत ने शस्त्र लाइसेंस के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हथियार अब आत्मरक्षा के बजाय शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गए हैं. कोर्ट ने चिंता जताई कि अपराधी छवि और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति अपनी 'दबंग' छवि बनाने के लिए कानूनी हथियारों का दुरुपयोग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील्स बनाने और प्रदर्शन करने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी कोर्ट ने समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया है.

'गन कल्चर' से कानून के शासन को खतरा: कोर्ट के अनुसार, यह 'गन कल्चर' न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है बल्कि आम नागरिकों के मन में निरंतर भय का माहौल भी पैदा करता है. कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है. इस हलफेनामे में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि क्या राज्य में शस्त्र लाइसेंस का कोई केंद्रीय डेटाबेस तैयार है और क्या इसे एनडीएएल (NDAL) सिस्टम पर अपडेट किया जा रहा है. साथ ही, अदालत ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए एक पारदर्शी और मजबूत 'शस्त्र नीति' की आवश्यकता पर भी सरकार से जवाब मांगा है.