कैंसर पीड़ित शिक्षिका का तबादला न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को किया तलब
शाहजहांपुर में तैनात है शिक्षिका, कोर्ट के आदेश के बावजूद सचिव ने नहीं दिखाई गंभीरता.
Published : November 20, 2025 at 8:58 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण पर निर्णय नहीं लेने पर गुरुवार को नाराजगी जताई. कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया. सुनवाई करते हुए 25 नवंबर को उनको तलब कर लिया.
इससे पूर्व कोर्ट ने शिक्षिका के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन बोर्ड ने इसे नजरअंदाज कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया की खंडपीठ ने शिक्षिका स्मृति कल्पना शर्मा की याचिका पर दिया.
याची (स्मृति कल्पना शर्मा) वर्तमान में शाहजहांपुर के जूनियर हाईस्कूल, सलेमपुर पहाड़ा में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं. वह कैंसर से पीड़ित हैं. उन्होंने गाजियाबाद के एक अस्पताल में सर्जरी भी करा ली है. वह नियमित कीमोथेरेपी के दौर से गुजर रहीं हैं. उनका पूरा परिवार गाजियाबाद में रहता है.
शिक्षिका के पति भी वहीं नौकरी करते हैं. ऐसे में उन्होंने गाजियाबाद स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था. आवेदन पर विचार न किए जाने पर याचिका दायर की. 26 सितंबर 2024 को न्यायालय ने उनकी याचिका पर बोर्ड सचिव को निर्देश दिया था कि वे शिक्षिका का गाजियाबाद स्थानांतरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें.
कोर्ट के आदेश के बाद भी याची का स्थानांतरण नहीं किया गया. इस पर याची ने दूसरी याचिका दायर की. बोर्ड सचिव की ओर से कहा गया कि स्कूल में केवल 2 शिक्षक हैं और 36 से अधिक छात्र होने पर तीन शिक्षक होने चाहिए. शिक्षिका के स्थानांतरण से पढ़ाई प्रभावित होगी.
शिक्षिका म्यूचुअल ट्रांसफर की नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. हाईकोर्ट ने इन तर्काें को खारिज कर दिया. कहा कि राज्य के अनेक स्कूलों में जहां 36 से अधिक बच्चे हैं, सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत हैं. ऐसे में यह तर्क उचित नहीं लगता.
नाराज कोर्ट ने बोर्ड सचिव को तीन दिनों के भीतर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था 20 नवंबर को सुनवाई को दौरान सचिव की ओर से प्रस्तुत व्यक्तिगत हालतनामा से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. इस पर सचिव को 25 नवंबर को तलब किया है.
