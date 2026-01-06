ETV Bharat / state

महिला और बच्चों को घर से निकालने का आदेश देने वाले न्यायिक अधिकारी पर हाईकोर्ट सख्त

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला और उसके नाबालिग बच्चों की बेदखली का जल्दबाजी में आदेश देने और बेदखली करने पर जिला न्यायलय सिद्धार्थ नगर के सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिद्धार्थनगर के राजस्व व पुलिस अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने पूरी कार्यवाही को एकतरफा और अधिकारों का अनावश्यक प्रयोग करार देते हुए महिला को वापस कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आदेश पारित करने वाले सिविल जज जूनियर डिवीजन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के पास मामला भेजा है. सिद्धार्थ नगर की श्रीमती सोनी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है.

याची का कहना था अपने ससुर की मृत्यु के बाद वह पति और तीन नाबालिग बच्चों के साथ पैतृक आवास में रही थी. मकान का बंटवारा नहीं हुआ है. जिला न्यायालय के क्लर्क संदीप गुप्ता ने उसके पति और उनके भाई से धोखे से मकान के हिस्से का बैनामा करा लिया. इसके बाद उसने 27 जनवरी 25 को स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया. ट्रायल कोर्ट ने उसी दिन एकाक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर दिया. इसके बाद उसने याची की बेदखली के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत आवेदन दायर किया. सिविल जज ने उसी दिन आवेदन स्वीकार कर बेदखली का आदेश दिया. इसके बाद राजस्व और पुलिस की टीम बना कर 18 जुलाई 25 को याची और उसके नाबालिग बच्चों को घर से बाहर कर दिया गया.

याची का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है. विपक्षी कभी भी भौतिक कब्जे में था. हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के आचरण पर नाराज़गी जताते हुए कहा उन्होंने आदेश पारित करने में सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया और आवश्यक जल्दीबाजी की. आवेदन प्राप्त होते ही उसी दिन एकाक्षीय आदेश पारित करना गंभीर संदेश पैदा करता है. उन्होंने यह भी नहीं देखा कि प्रतिवादी वास्तविक कब्जे में है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया. प्रारंभिक निषेधाज्ञा निषेधात्मक थी अनिवार्य नहीं. ऐसे में बेदखली अनिवार्य नहीं थी.