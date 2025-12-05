ETV Bharat / state

डिजिटल धोखाधड़ी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती; ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हुई?, राज्य सरकार से मांगा जवाब

वाराणसी की सुषमा देवी के खाते में ठगों ने भेजे थे रुपये, शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं दर्ज की थी एफआईआर.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती (Photo Credit; Getty)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : डिजिटल धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी की सुषमा देवी समेत ऐसे अन्य पीड़ितों के मामले में क्या कार्रवाई की गई है?. कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स को लेकर हाल ही में दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. पूछा कि इस फैसले के पालन में क्या किया गया?

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है. याची सुषमा देवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन री विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल अरेस्ट स्कैम का स्वतः संज्ञान लिया. कोर्ट ने सीबीआई को पूरे देश में जांच करने का निर्देश दिया और केंद्र व राज्यों से संगठित साइबर क्राइम से निपटने के लिए संस्थागत समाधान के लिए कहा है.

अगस्त में ठगी की शिकार हुई थी महिला : कोर्ट ने याची को याचिका में सीबीआई को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख लगाई है. याची एक मल्टी-स्टेट साइबर फ्रॉड गैंग का शिकार हुई थीं. बीते अगस्त माह में उन्हें हर्ष नामक एक व्यक्ति का कॉल आया. उसने खुद को लोन अफसर बताया था. अच्छे इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपये का बिजनेस लोन देने का ऑफर दिया.

बैंक ने सीज कर दिया था खाता : याची के मुताबिक लोन पात्रता के लिए लेन-देन का इतिहास बनाने के बहाने आरोपियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से करेंट अकाउंट खुलवाया और 48 घंटे में उनके खाते में एक करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिए. इसका पता तब चला, जब बैंक ने संदिग्ध लेन-देन के कारण खाता सीज कर दिया. याची ने चोलापुर थाने में शिकायत की लेकिन एफआईआर नहीं की गई. कहा गया कि साइबर सेल गंभीरता से विचार कर रहा है.

सीबीआई या ईडी से जांच की मांग : याची के अनुसार साइबर सेल असली गुनहगारों का पता लगाने में नाकाम रही है. इस बात की संभावना है कि पुलिस इस मामले में याची को ही बलि का बकरा बना सकती है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था. याचिका में सीबीआई या ईडी से धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई है.

