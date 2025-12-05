ETV Bharat / state

डिजिटल धोखाधड़ी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती; ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई हुई?, राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज : डिजिटल धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी की सुषमा देवी समेत ऐसे अन्य पीड़ितों के मामले में क्या कार्रवाई की गई है?. कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स को लेकर हाल ही में दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. पूछा कि इस फैसले के पालन में क्या किया गया?

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है. याची सुषमा देवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन री विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल अरेस्ट स्कैम का स्वतः संज्ञान लिया. कोर्ट ने सीबीआई को पूरे देश में जांच करने का निर्देश दिया और केंद्र व राज्यों से संगठित साइबर क्राइम से निपटने के लिए संस्थागत समाधान के लिए कहा है.

अगस्त में ठगी की शिकार हुई थी महिला : कोर्ट ने याची को याचिका में सीबीआई को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख लगाई है. याची एक मल्टी-स्टेट साइबर फ्रॉड गैंग का शिकार हुई थीं. बीते अगस्त माह में उन्हें हर्ष नामक एक व्यक्ति का कॉल आया. उसने खुद को लोन अफसर बताया था. अच्छे इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपये का बिजनेस लोन देने का ऑफर दिया.