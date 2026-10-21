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जलभराव का मामला: हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, अगले 50 सालों तक शहर को बाढ़ से बचाने का बने प्लान

नालों पर बने अवैध पक्के निर्माण और स्लैब तुरंत हटाने के निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हर साल बारिश के बाद पैदा होने वाले भीषण जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर में जो भी नया ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि अगले 50 सालों तक बारिश के कारण शहर में बाढ़ की स्थिति न बने. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एमएनएनआईटी प्रयागराज के पर्यावरण और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के चार प्रोफेसर नगर निगम को पूरी तरह से मुफ्त तकनीकी सलाह देंगे.

वित्त विभाग को तीन हफ्ते में बजट मंजूरी देने का अल्टीमेटम: मामले की सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि बीते छह अक्टूबर को शासन से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन वित्त विभाग से अंतिम वित्तीय मंजूरी मिलनी अभी बाकी है. उन्होंने कोर्ट में नालों का विस्तृत नक्शा पेश करते हुए बताया कि मौजूदा नालों के अपग्रेडेशन, समानांतर नए नालों के निर्माण और मोरी गेट पर पंपिंग स्टेशन को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को सख्त आदेश देते हुए कहा कि स्वीकृत प्रोजेक्ट को तीन सप्ताह के भीतर वित्तीय मंजूरी दी जाए और अनुपालन हलफनामा दाखिल किया जाए. यदि निर्धारित समय में मंजूरी नहीं मिलती है, तो प्रमुख सचिव वित्त को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.