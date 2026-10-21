जलभराव का मामला: हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, अगले 50 सालों तक शहर को बाढ़ से बचाने का बने प्लान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में जलभराव से मुक्ति के लिए 50 साल की जरूरत वाला ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:34 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हर साल बारिश के बाद पैदा होने वाले भीषण जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर में जो भी नया ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि अगले 50 सालों तक बारिश के कारण शहर में बाढ़ की स्थिति न बने. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एमएनएनआईटी प्रयागराज के पर्यावरण और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के चार प्रोफेसर नगर निगम को पूरी तरह से मुफ्त तकनीकी सलाह देंगे.
वित्त विभाग को तीन हफ्ते में बजट मंजूरी देने का अल्टीमेटम: मामले की सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि बीते छह अक्टूबर को शासन से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन वित्त विभाग से अंतिम वित्तीय मंजूरी मिलनी अभी बाकी है. उन्होंने कोर्ट में नालों का विस्तृत नक्शा पेश करते हुए बताया कि मौजूदा नालों के अपग्रेडेशन, समानांतर नए नालों के निर्माण और मोरी गेट पर पंपिंग स्टेशन को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को सख्त आदेश देते हुए कहा कि स्वीकृत प्रोजेक्ट को तीन सप्ताह के भीतर वित्तीय मंजूरी दी जाए और अनुपालन हलफनामा दाखिल किया जाए. यदि निर्धारित समय में मंजूरी नहीं मिलती है, तो प्रमुख सचिव वित्त को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.
नालों पर बने अवैध निर्माण और स्लैब हटाने के कड़े निर्देश: सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि स्थानीय निवासियों ने कई जगहों पर नालों के ऊपर भारी-भरकम आरसीसी स्लैब डालकर पक्का निर्माण कर लिया है, जिससे नालों की सफाई रुक गई है और पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो गया है. नगर निगम के वकील ने इसे पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण माना, जिस पर कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू रोड और महात्मा गांधी मार्ग समेत शहर में नालों पर बने सभी स्थायी पेवमेंट, गेट और दीवारों को तुरंत हटाने का आदेश दिया. इसके साथ ही गंगा प्रदूषण बोर्ड को हर छह महीने में और हर साल बरसात की शुरुआत से ठीक पहले सीवर लाइनों की गहराई से सिल्ट सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
कैचमेंट एरिया के लिए जमीन अधिग्रहण और अगली सुनवाई की तारीख: शहर के निचले इलाकों में जलभराव को पूरी तरह रोकने के लिए जॉर्ज टाउन क्लब और केपी ट्रस्ट की जमीन पर वाटर कैचमेंट टैंक व पंपिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह केपी ट्रस्ट की निजी जमीन को चिन्हित करे और यदि सोसाइटी लीज पर देने से मना करती है, तो उसे 90 साल के लिए लीज पर अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए. इस पूरे मामले से जुड़े सभी विभागों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 16 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव वित्त और यूपी जल निगम ग्रामीण को भी नया पक्षकार बनाया है.
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