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हाईकोर्ट ने निचली अदालतों की सुस्ती पर जताया ऐतराज, कहा- "40 साल तक मुकदमे चलना संस्थागत विफलता का सबूत"

जमानत आदेशों की अनदेखी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: 25 जिलों की अधूरी रिपोर्ट पर लगाई फटकार ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में मुकदमों के निस्तारण में हो रही देरी और जानकारी न देने के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने चार अलग-अलग मामलों पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि यह सुस्ती किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवहार की विफलता है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 20 साल तक आरोप तय न होना और मुकदमों का 40 साल तक खिंचना न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है. इस पूरी स्थिति पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए हैं.