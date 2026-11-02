ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के हंगामे पर सख्त रुख: जजों ने मुख्य न्यायाधीश को भेजी संस्तुति, दर्ज होगी FIR

हाईकोर्ट ने आरोपों को बताया पूरी तरह भ्रामक और असत्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को एक कोर्ट रूम के भीतर वकीलों के कथित हंगामे और मारपीट के मामले पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है. न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने इस कृत्य को न्यायालय की आपराधिक अवमानना और गंभीर आपराधिक कृत्य करार दिया है. हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को उचित कानूनी कार्रवाई और त्वरित सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है. पीठ ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे रजिस्ट्रार जनरल को दोषी वकीलों के खिलाफ हिंसा भड़काने, साजिश रचने, तोड़फोड़ और मारपीट की धाराओं में तुरंत FIR दर्ज कराने का आदेश दें.

कोर्ट रूम में नारेबाजी के बाद सरकारी वकील पर हमला: आदेश के अनुसार 28 अक्तूबर की सुबह जैसे ही पीठ अपनी जगह पर बैठी, वकीलों के एक उग्र समूह ने कोर्ट रूम के भीतर और बाहर तेज नारेबाजी शुरू कर दी. इस वजह से न्यायिक कार्य पूरी तरह बाधित हो गया और पीठ को मजबूर होकर उठना पड़ा. पीठ के हटने के तुरंत बाद अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय घायल अवस्था में जजों के चैंबर में पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि वकीलों के समूह ने उनके साथ कोर्ट के अंदर गंभीर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और राज्य सरकार का पक्ष रखने पर अंजाम भुगतने की बात कही.

सुरक्षाकर्मियों पर हमला और फर्नीचर तोड़ने की सामने आई बात: अन्य सरकारी अधिवक्ताओं ने भी तुरंत चैंबर पहुंचकर इस घटना की पुष्टि की और बताया कि उनके साथ भी धक्कामुक्की की गई थी. घटना के तुरंत बाद कोर्ट परिसर के डॉक्टर को बुलाकर घायल अधिवक्ता का प्राथमिक उपचार कराया गया. वहीं रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट और उपलब्ध वीडियो फुटेज की जांच में यह बात सामने आई कि कोर्ट रूम के फर्नीचर पलटे गए, कुर्सियां तोड़ी गईं और ड्यूटी पर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों पर भी सीधा हमला किया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा 27 अक्तूबर को जारी एक पत्र से हुई थी.