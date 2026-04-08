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हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी-मनमुताबिक आदेश पाने के लिए बार-बार याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

याची ने अपने खिलाफ दर्ज़ धोखाधड़ी के मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:45 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि एक ही मामले में बार-बार अलग-अलग आधारों पर याचिका दाखिल करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे 'फोरम शॉपिंग' कहा जाता है. कोर्ट ने कहा कि संबंधित आरोपी-प्रतिवादियों के पास जो आधार/दलील पहले से उपलब्ध थे, उसे उन्होंने अपनी पहली याचिका में नहीं उठाया. ऐसे में बाद में उसी आधार पर दूसरी याचिका दाखिल करना स्वीकार्य नहीं है. वाराणसी के राम दुलार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा कि एक बार किसी मुद्दे को छोड़ दिया गया हो तो उसे बाद में फिर से उठाना कानूनन उचित नहीं माना जा सकता. याची ने अपने खिलाफ दर्ज़ धोखाधड़ी के मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी.

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल केस का हवाला देते हुए कहा कि 'फोरम शॉपिंग' एक निंदनीय प्रवृत्ति है, जिसमें पक्षकार अनुकूल निर्णय पाने के लिए अलग-अलग अदालतों का सहारा लेते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही विषय पर अलग-अलग मंचों पर बार-बार याचिका दायर करना, तथ्यों को छिपाना या अलग-अलग तरीके से पेश करना न्यायिक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करता है. इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है. न्यायालय ने कहा कि याची द्वारा पहले भी इसी मामले में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें से कुछ आधार जानबूझकर छोड़ दिए गए थे. अब उन्हीं आधारों को लेकर नई याचिका दाखिल करना “टुकड़ों में चुनौती” देना है, जो स्वीकार्य नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका केवल कार्यवाही को रद्द कराने का एक और प्रयास है, जो विधि सम्मत नहीं है. इसे 'फोरम हंटिंग' मानते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि इस मामले में लंबित सभी प्रार्थना-पत्र भी स्वतः निरस्त माने जाएंगे.

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