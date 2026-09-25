मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को हटाने पर रोक, संविदा की जगह संविदा नहीं : हाईकोर्ट
महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, पूछा तदर्थ को हटाकर क्या की वैकल्पिक व्यवस्था, डाटा पेश करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:53 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों में संविदा पर तैनात प्राचार्यों को हटाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि तदर्थ (संविदा) के बदले तदर्थ नहीं रखा जा सकता.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका दिया है। श्रीनिवासन गांधी की नियुक्ति 10 जुलाई 2024 के शासनादेश से प्राचार्य-सह-प्रोफेसर के पद पर संविदा आधार पर हुई थी. तीन जून 2025 के आदेश से यह नियुक्ति निरस्त कर दी गई। आधार 15 अप्रैल 2022 का शासनादेश था, जिसके अनुसार संविदा नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती.
कोर्ट ने पाया कि प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा और बदायूं के मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों में नियमित प्राचार्य नहीं हैं. अब तदर्थ प्राचार्य की जगह दूसरे तदर्थ प्राचार्य रखे जाने की तैयारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश में हटाए जाने के बाद पदों को भरने की कोई कार्ययोजना नहीं बताई गई है। याची का तर्क था कि तदर्थ कर्मचारी को केवल नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी ही हटा सकता है, दूसरा तदर्थ नहीं.
कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को व्यक्तिगत हलफनामे में बताना होगा कि उक्त जिलों के प्राचार्यों की संविदा समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था बताने को कहा है. यह भी बताना होगा कि यह सुप्रीम कोर्ट के मनीष गुप्ता मामले में तय कानून के अनुरूप कैसे है. हलफनामे के साथ एक चार्ट देना होगा, जिसमें ऐसे मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हो जहां विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक या प्राचार्य संविदा पर काम कर रहे हैं. साथ ही उन रिक्तियों का ब्योरा देना है, जिन्हें नियमित भर्ती के लिए अभी अधिसूचित नहीं किया गया. अंतरिम राहत के तौर पर कोर्ट ने कहा कि याची को पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही उसे कार्यमुक्त किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है.
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