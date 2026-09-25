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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को हटाने पर रोक, संविदा की जगह संविदा नहीं : हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों में संविदा पर तैनात प्राचार्यों को हटाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि तदर्थ (संविदा) के बदले तदर्थ नहीं रखा जा सकता.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका दिया है। श्रीनिवासन गांधी की नियुक्ति 10 जुलाई 2024 के शासनादेश से प्राचार्य-सह-प्रोफेसर के पद पर संविदा आधार पर हुई थी. तीन जून 2025 के आदेश से यह नियुक्ति निरस्त कर दी गई। आधार 15 अप्रैल 2022 का शासनादेश था, जिसके अनुसार संविदा नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती.



कोर्ट ने पाया कि प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा और बदायूं के मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों में नियमित प्राचार्य नहीं हैं. अब तदर्थ प्राचार्य की जगह दूसरे तदर्थ प्राचार्य रखे जाने की तैयारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश में हटाए जाने के बाद पदों को भरने की कोई कार्ययोजना नहीं बताई गई है। याची का तर्क था कि तदर्थ कर्मचारी को केवल नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी ही हटा सकता है, दूसरा तदर्थ नहीं.