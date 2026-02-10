ETV Bharat / state

महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को राहत; हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में कार्यवाही पर रोक लगाई

करप्शन के केस में महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को हाईकोर्ट से राहत मिली है. विशेष अदालत में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगायी.

Published : February 10, 2026 at 9:11 PM IST

प्रयागराज: महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ़ लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे कार्यवाही और सम्मन आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में तलब जवाब किया है. याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी सुनवाई कर रहे हैं.

विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक: मणिलाल ने याचिका दाखिल कर विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ द्वारा जारी संज्ञान आदेश और सम्मन आदेश को चुनौती दी है. कहा गया कि याची को सिर्फ परेशान करने की नियत से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. अदालत ने बिना केस के तथ्यों पर विचार किए सम्मन आदेश जारी किया है.

राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा: आईपीसी की धारा 172/188 में दर्ज मामले में कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है, जब तक कि लिखित शिकायत किसी लोक प्राधिकारी अथवा संबंधित के उच्च अधिकारी द्वारा न की गई हो. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगायी रोक: अगली सुनवाई तक के लिए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई है. पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ महोबा के क्रसर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे.

पाटीदार पर हत्या की साजिश का आरोप: 8 सितंबर, 2020 को इंद्रकांत को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई थी. इसमें वीडियो जारी कर पाटीदार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया. तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद इंद्रकांत के भाई ने पाटीदार, तत्कालीन इंस्पेक्टर कबरई देवेंद्र और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज़ कराया था. भ्रष्टाचार के मामले में 22 जुलाई 2021 को पाटीदार के खिलाफ महोबा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

संपादक की पसंद

