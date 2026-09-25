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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: UP ITI में आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक भर्ती पर लगाई रोक

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक के पद भरने के फैसले पर ब्रेक लगा दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि कोई भी सरकारी आदेश वैधानिक सेवा नियमावली का उल्लंघन नहीं कर सकता. हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि विभाग नियमावली के तहत नियमित तरीके से भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अखिलेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.

सेवा नियमावली को दरकिनार कर जारी किया गया था सरकारी आदेश: याची की तरफ से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि 24 जून को एक शासनादेश जारी कर आउटसोर्सिंग से फोरमैन अनुदेशक के पद भरने की मंजूरी दी गई थी. यह कदम उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 के नियमों का खुला उल्लंघन था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या सेवा नियमावली को दरकिनार कर कोई आदेश जारी किया जा सकता है? लेकिन सरकारी वकील इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

कार्यपालिका के आदेश से नहीं बदल सकते वैधानिक नियम: कोर्ट ने कानून की स्थिति साफ करते हुए कहा कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी शासनादेश पहले से लागू वैधानिक नियमों को खत्म नहीं कर सकता. कार्यपालिका का कोई भी फैसला सेवा नियमावली के खिलाफ जाकर लागू नहीं किया जा सकता. इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने 24 जून 2026 के विवादित शासनादेश के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.