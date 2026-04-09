ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में बिना अनुमति निर्माण पर लगाई रोक, UP SIDCO को फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू (SRN) अस्पताल के खुले क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण पर रोक लगा दी है.

Photo Credit: ETV Bharat
स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में बिना कोर्ट की इजाजत नहीं होगा निर्माण, हाईकोर्ट ने लगाया स्टे. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के खुले क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अस्पताल परिसर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. गुरुवार को डॉ. अरविंद गुप्ता एवं डॉ. अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने UP SIDCO की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने चिल्ड्रेन ब्लॉक के निर्माण से जुड़ी जानकारी को अस्पष्ट पाया और इस पर जवाब तलब किया है.

मुख्य अभियंता से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा: निर्माण कार्य की कछुआ चाल और अस्पष्ट विवरण को देखते हुए कोर्ट ने यूपी सिडको के मुख्य अभियंता को अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस हलफनामे में अब तक किए गए और भविष्य में कराए जाने वाले सभी कार्यों का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही राज्य सरकार को 31,314 वर्ग मीटर भूमि के हस्तांतरण को लेकर भी अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है. सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्व विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों से एनओसी मिल चुकी है.

सिडको की प्रगति रिपोर्ट पर कोर्ट असंतुष्ट: यूपी सिडको के अधिवक्ता ने निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि परियोजना 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी. हालांकि, कोर्ट ने विभिन्न मंजिलों पर चल रहे निर्माण के विवरण को अधूरा पाया और निर्माणाधीन भवन की तस्वीरों पर असंतोष जताया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करा चुकी है, तो एजेंसी टाइल्स और आंतरिक कार्यों को पूरा करने में महीनों क्यों लगा रही है. न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि आंतरिक सड़कों का शेष कार्य अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा कर लिया जाए.

प्रिंसिपल को निगरानी रखने के निर्देश: हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सख्त निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि अस्पताल के खुले क्षेत्र में कोर्ट की अनुमति के बिना कोई नया ईंट न रखा जाए. प्राचार्य से उस भूमि का पूरा विवरण भी मांगा गया है, जिसे दिसंबर 2025 में जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज को पट्टे पर दिया गया था. इसके अलावा, एमिकस क्यूरी से छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्टल की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को हलफनामे के माध्यम से प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी.

यह भी पढ़ें- पति ने लगाया पत्नी और बेटी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

TAGGED:

SWAROOP RANI NEHRU HOSPITAL
MOTILAL NEHRU MEDICAL COLLEGE
UP SIDCO CHIEF ENGINEER
PRAYAGRAJ HOSPITAL DEVELOPMENT
ALLAHABAD HIGH COURT STAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.