इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
अफजाल अंसारी पर राइफल की पत्रावली गायब होने पर FIR दर्ज की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:58 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीन मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से इन मामलों पर जवाब दाखिल करने को कहा है.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने की. अफजाल अंसारी की ओर से इन तीनों मामलों में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर एफआइआर रद्द करने की मांग की गयी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को दो सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया.
अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि जिन शस्त्र लाइसेंस से संबंधित पत्रावलियों के गायब होने को लेकर एफआईआर दर्ज की गयी है, वे वर्ष 1983 से 1987 के बीच की हैं, जबकि एफआईआर गत 22 जुलाई को दर्ज हुई हैं. कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार, पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान गाजीपुर डीएम कार्यालय से कुछ मूल पत्रावलियां और हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज गायब मिले थे. इसके बाद पुलिस ने अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
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