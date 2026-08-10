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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीन मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से इन मामलों पर जवाब दाखिल करने को कहा है.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने की. अफजाल अंसारी की ओर से इन तीनों मामलों में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर एफआइआर रद्द करने की मांग की गयी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को दो सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया.

अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि जिन शस्त्र लाइसेंस से संबंधित पत्रावलियों के गायब होने को लेकर एफआईआर दर्ज की गयी है, वे वर्ष 1983 से 1987 के बीच की हैं, जबकि एफआईआर गत 22 जुलाई को दर्ज हुई हैं. कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.