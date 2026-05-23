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सीएम योगी पर अमर्यादित टिप्पणी मामला, हाईकोर्ट ने भीम आर्मी नेता सुधीर आर्यन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'मूर्खमंत्री' कहने वाले भीम आर्मी के नेता सुधीर आर्यन को बड़ी अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस प्रकरण में सुधीर आर्यन की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह अहम सुरक्षात्मक आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. खंडपीठ ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और मूल शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर इस याचिका पर विस्तृत जवाब भी मांगा है.

'X' पर पोस्ट को लेकर दर्ज हुई थी FIR: यूपी पुलिस ने इस मामले में भीम आर्मी नेता के खिलाफ एक आधिकारिक एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग करने का सीधा आरोप है. सुधीर आर्यन पर इस कृत्य के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 (2) यानी सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान जारी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. पुलिस एफआईआर के विवरण के अनुसार याची सुधीर आर्यन भीम आर्मी भारत एकता मिशन (बरेली मंडल) का वर्तमान मंडल उपाध्यक्ष है. उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक विवादित और तीखा पोस्ट साझा करने का मुख्य आरोप पुलिस द्वारा लगाया गया है.

डीजल-पेट्रोल वाले बयान पर की थी टिप्पणी: आरोपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा था कि "माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं या मूर्खमंत्री हैं?" सुधीर आर्यन ने यह तीखी टिप्पणी वास्तव में मुख्यमंत्री के उस सार्वजनिक बयान के संदर्भ में की थी, जिसमें उन्होंने जनता को सलाह दी थी कि वे डीजल और पेट्रोल तभी खरीदें जब उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याची के वकील ने दलील दी कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को अगर हूबहू सच मान भी लिया जाए, तो भी यह साफ है कि याची ने मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगाया है.