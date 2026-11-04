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सहमति से बने संबंधों को बाद में अपराध बताने की कोशिश, हाईकोर्ट ने सलमान अख्तर व अन्य की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

दरवाजे बंद कर शोर मचाते रहे वकील, जजों ने अपने मुख्य द्वार से कोर्ट स्टाफ को बुलाकर सुनाया फैसला ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अदालत कक्ष के दरवाज़े रोकने और अदालती कामकाज को ठप करने की कोशिश पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. वकीलों के विरोध-प्रदर्शन और अनुपस्थिति के बावजूद कोर्ट ने मुकद्दरमे की सुनवाई जारी रखी और एक बेहद अहम फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी सलमान अख्तर और दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया. अदालत ने दोटूक शब्दों में कहा कि जानबूझकर काम से दूर रहने वाले वकीलों के कारण न्याय की गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा सकता.

जजों के निजी दरवाजे से भीतर लाया गया कोर्ट स्टाफ: मामले की सुनवाई के दौरान याचियों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ और सरकारी वकील भी अदालत से गायब रहे. बाहर बड़ी संख्या में वकीलों ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जिससे अदालती कार्यवाही बाधित हो रही थी. जब मुख्य गेट से कोर्ट स्टाफ को भीतर नहीं आने दिया गया, तो खंडपीठ ने अपने कर्मचारियों को न्यायाधीशों के लिए बने विशेष दरवाजे से अंदर बुलाया. इसके साथ ही पीठ ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे अपर शासकीय अधिवक्ताओं की गैरमौजूदगी के कारणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करें.