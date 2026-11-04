सहमति से बने संबंधों को बाद में अपराध बताने की कोशिश, हाईकोर्ट ने सलमान अख्तर व अन्य की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने सहमति से बने संबंध और संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में फर्रुखाबाद के याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:16 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अदालत कक्ष के दरवाज़े रोकने और अदालती कामकाज को ठप करने की कोशिश पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. वकीलों के विरोध-प्रदर्शन और अनुपस्थिति के बावजूद कोर्ट ने मुकद्दरमे की सुनवाई जारी रखी और एक बेहद अहम फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी सलमान अख्तर और दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया. अदालत ने दोटूक शब्दों में कहा कि जानबूझकर काम से दूर रहने वाले वकीलों के कारण न्याय की गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा सकता.
जजों के निजी दरवाजे से भीतर लाया गया कोर्ट स्टाफ: मामले की सुनवाई के दौरान याचियों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ और सरकारी वकील भी अदालत से गायब रहे. बाहर बड़ी संख्या में वकीलों ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जिससे अदालती कार्यवाही बाधित हो रही थी. जब मुख्य गेट से कोर्ट स्टाफ को भीतर नहीं आने दिया गया, तो खंडपीठ ने अपने कर्मचारियों को न्यायाधीशों के लिए बने विशेष दरवाजे से अंदर बुलाया. इसके साथ ही पीठ ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे अपर शासकीय अधिवक्ताओं की गैरमौजूदगी के कारणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करें.
सहमति से बने संबंध और संपत्ति विवाद का मामला: अदालत ने मुकद्दरमे की एफआईआर का अवलोकन करने के बाद पाया कि याची संख्या एक और शिकायतकर्ता के बीच पहले से सहमति से संबंध थे. याचिका के दस्तावेजों से यह बात भी सामने आई कि दोनों पक्षों के बीच पुराना संपत्ति विवाद चल रहा है. खंडपीठ ने पहली नज़र में माना कि सहमति से बने संबंधों को बाद में अपराध का रूप देने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा दीवानी प्रकृति के विवाद में आपराधिक केस का इस्तेमाल एक दबाव के हथियार की तरह किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला और गिरफ्तारी पर रोक: इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'सलीब उर्फ शालू केस' का विशेष हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बदले की भावना से दर्ज झूठे मामलों में कोर्ट को केवल आरोपों तक सीमित न रहकर आसपास की परिस्थितियों को भी गहराई से देखना चाहिए. हाईकोर्ट ने प्रथम शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याचियों की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
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