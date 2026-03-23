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हाईकोर्ट ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन के JE का निलंबन रद्द किया, कहा- अधीक्षण अभियंता के पास सस्पेंड करने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना है कि नई नियमावली के तहत अधीक्षण अभियंता के पास कर्मचारियों को निलंबित करने का कानूनी अधिकार नहीं है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:48 PM IST

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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में तैनात उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एक अवर अभियंता, सचिन वर्मा, के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने यह आदेश याची के अधिवक्ता सत्यव्रत सहाय और विजय वर्धन सोनकर की दलीलों को सुनने के बाद दिया है. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना है कि नई नियमावली के तहत अधीक्षण अभियंता के पास कर्मचारियों को निलंबित करने का कानूनी अधिकार नहीं है. याची को गत 9 जनवरी 2026 को निलंबित किया गया था, जिसे अब उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.

नई नियमावली और शक्तियों का टकराव: याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 'उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर्मचारी (अनुशासनात्मक एवं अपील) नियमावली 2020' के अनुसार निलंबन की शक्ति केवल नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित है. इस मामले में नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य अभियंता हैं और 2020 की नियमावली लागू होने के बाद शक्तियों का हस्तांतरण अधीक्षण अभियंता को नहीं किया गया है. इसके बावजूद प्रदेशभर में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा इसी तरह के निलंबन आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है. विभाग की ओर से दलील दी गई कि 2020 से पहले के कुछ पुराने कार्यकारी आदेशों के तहत अधीक्षण अभियंता के पास यह शक्ति मौजूद थी.

पुराने आदेशों की प्रभावशीलता पर सवाल: कोर्ट ने इस पर कड़ा सवाल उठाया कि नई नियमावली आने के बाद क्या पुराने कार्यकारी आदेश अभी भी प्रभावी रह सकते हैं. अदालत ने यह भी गौर किया कि निलंबन आदेश के साथ किसी औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही या चार्जशीट का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था. ऐसे में अगली सुनवाई तक निलंबन पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मुख्य अभियंता चाहें तो कानून के अनुसार इस निलंबन की पुष्टि कर सकते हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने विभाग से जवाबी हलफनामा मांगा है ताकि शक्तियों के हस्तांतरण की वास्तविक कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके.

नियमावली का पालन अनिवार्य है: इस फैसले से पावर कॉर्पोरेशन के उन तमाम कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके खिलाफ अधीक्षण अभियंता स्तर से निलंबन की कार्रवाई की गई है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक कार्यों में स्थापित नियमावली का पालन अनिवार्य है और पुरानी शक्तियों का हवाला देकर नए नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती. मामले की अगली सुनवाई पर विभाग को यह साबित करना होगा कि निलंबन की प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध थी या नहीं.

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