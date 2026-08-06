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राजस्व परिषद में तीन सदस्यीय बेंच गठन के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक

24 घंटे में अनुवर्ती आदेश जारी करने का निर्देश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:08 AM IST

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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष द्वारा जारी उस आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सरकारी भूमि, नजूल भूमि, शत्रु संपत्ति और ग्राम सभा की भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई तीन सदस्यों की पीठ द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई थी.

यह आदेश ​न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन राजस्व परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार ​राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने गत तीन जुलाई व आठ जुलाई को आदेश जारी कर यह व्यवस्था लागू की थी कि राज्य सरकार, नजूल या ग्राम सभा की जमीनों से संबंधित मामलों को एक सदस्यीय पीठ की बजाय तीन सदस्यों की बेंच सुनेगी.

​बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम कुलश्रेष्ठ व एडवोकेट उमंग श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 9 व नियमावली 2016 के तहत अध्यक्ष को विशेष मामलों या विधि के प्रश्नों को बड़ी पीठ को भेजने का अधिकार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुकदमों की पूरी श्रेणियों को ही तीन सदस्यीय बेंच को ट्रांसफर कर दें.

बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ​उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार ही सभी जमीनों की मालिक है और लगभग हर मामले में राज्य या ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होती है. ऐसे में इस आदेश से लगभग सभी मुकदमे तीन सदस्यीय पीठ के पास चले जाएंगे. कहा गया कि ​प्रयागराज में केवल पांच सदस्य हैं। यदि तीन सदस्यों की बेंच बनाई जाएगी तो मुकदमों के त्वरित निस्तारण की बजाय मामलों में अत्यधिक देरी होगी। ​यह व्यवस्था मनमानी, भेदभावपूर्ण और नियमों के विपरीत है.

​राजस्व परिषद की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि धारा 9 के तहत अध्यक्ष को पीठ गठित करने का अधिकार है. उन्होंने बताया कि लखनऊ व अन्य सर्किट बेंचों में यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब तीन अलग-अलग सदस्य अकेले बैठकर सौ-सौ मुकदमे सुन सकते हैं तो वही तीन सदस्य एकसाथ बैठकर सौ मुकदमे सुनकर मामलों का तेजी से निपटारा कैसे करेंगे? इस पर अपर महाधिवक्ता ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने बार एसोसिएशन के तर्कों में प्रथम दृष्टया बल मानते हुए अध्यक्ष के गत तीन जुलाई व आठ जुलाई के आदेशों पर रोक लगा दी. साथ ही राजस्व परिषद अध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर अनुवर्ती आदेश जारी करने का निर्देश दिया ताकि प्रयागराज, लखनऊ और सर्किट बेंचों में कामकाज सामान्य रूप से चालू हो सके.

कोर्ट ने राजस्व परिषद और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख लगाई है. कोर्ट ने बार एसोसिएशन से भी मामलों के त्वरित निस्तारण में सहयोग करने की अपेक्षा जताई है.

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