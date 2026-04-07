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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक, जानें पूरा मामला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के नजीबाबाद थाने में दर्ज शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार से इस याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद दिया है. याचियों के विरुद्ध नजीबाबाद थाने में बीएनएस की धारा 69 और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है.

सहमतिपूर्ण संबंधों का दिया गया तर्क: याचियों के अधिवक्ता गोपाल जी खरे ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत में अपनी बात रखी. उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता और आरोपी पिछले पांच वर्षों से सहमतिपूर्ण संबंध में थे और दो वर्षों से अधिक समय से उनके बीच शारीरिक संबंध थे. उन्होंने कहा कि चूंकि पीड़िता वयस्क है और उसने अपनी स्वेच्छा से संबंध बनाए थे, इसलिए इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. अधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि विशाल गुप्ता ने अब पीड़िता से विवाह कर लिया है, जिससे वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं.

जांच पर कोर्ट का कड़ा रुख: खंडपीठ ने मामले की गंभीरता और कानूनी पहलुओं को देखते हुए याचियों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी. अदालत ने याचिका पर राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 29 मई की तारीख मुकर्रर की है.