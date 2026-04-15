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झूठे नाम से दर्ज हुई FIR? हाईकोर्ट ने मोहम्मदाबाद थाने के मुकदमे में दखल देते हुए लगाई रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी ब्रजराज निषाद और चार अन्य के खिलाफ किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस अपील पर अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने ब्रजराज सिंह व अन्य की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है.

ब्रजराज निषाद समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी पर रोक: अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि अपीलार्थी संख्या दो से पांच तक स्वयं अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित हैं. कानूनी रूप से एक ही वर्ग के व्यक्तियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, विवेचना अधिकारी ने आरोपी संख्या एक के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उसे पहले ही जांच प्रक्रिया से बाहर कर दिया है. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरा मामला झूठी बुनियाद पर खड़ा किया गया है.

मृत महिला को आरोपी बनाया: कोर्ट को यह भी बताया गया कि यह एफआईआर कथित तौर पर झूठे नाम और पहचान के आधार पर दर्ज की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि गांव में कलावती नाम की कोई जीवित महिला नहीं रहती है, फिर भी उसे मामले में आरोपी बनाया गया है. शिकायतकर्ता लालती पर आरोप है कि उसने फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर यह शिकायत दर्ज कराई है. इन तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी संख्या दो से पांच के खिलाफ पहले ही एससी/एसटी एक्ट की धाराएं हटा दी गई हैं.