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छात्रों की अवैध हिरासत पर राज्य सरकार से जवाब तलब, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शांति भंग के आरोप में दस दिन तक जेल में रहे प्रतियोगी छात्रों आशुतोष पांडेय व पंकज पांडेय की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने आशुतोष पांडेय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

​सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और उनके सहयोगी वकील नितेश श्रीवास्तव ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचियों को प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में दर्ज बीएनएस की धारा 170, 126 और 135 की एफआईआर के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के सिलसिले में जेल में रखा गया था. उन्होंने कहा कि वैध आपराधिक कार्यवाही के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय नहीं है.

इस दलील के समर्थन में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम तस्नीम रिज़वान सिद्दीकी, रचना और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, शिखा कुमारी बनाम बिहार राज्य और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला दिया.

कोर्ट को यह भी बताया कि याची को दस दिनों तक इसलिए हिरासत में रखा गया था क्योंकि उसने बांड भरने से इनकार कर दिया था. अपर महाधिवक्ता का कहना था कि अवसर दिए जाने के बावजूद छात्रों ने जानबूझ कर बॉन्ड नहीं भरा. कोर्ट ने याचियों के अधिवक्ता से पूछा क्या वो बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं? इस पर अधिवक्ताओं का कहना था कि याची तैयार हैं. कोर्ट ने उनको बॉन्ड भर कर दुबारा आने के लिए कहा. दिन में 12 बजे याचियों के अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्होंने बॉन्ड भर दिया है. अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बॉन्ड भरने के बाद रिहाई परवाना जारी कर दिया गया है.

​याचियों की ओर से सरकार के पक्ष का विरोध करते हुए कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में भी यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पूरी तरह से विचारणीय और कानूनन सही है. याचियों की ओर से अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव का कहना था कि चूंकि गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया इसलिए गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी. याचियों के वकीलों का यह भी कहना था कि दोनों प्रतियोगी छात्र हैं और राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की परीक्षा के लिए आवेदन किया था. गिरफ्तारी के कारण उनकी परीक्षा छूट गई. वहीं अपर महाधिवक्ता का कहना था कि बॉन्ड भरने के बाद रिहाई परवाना जारी हो चुका है, ऐसे में याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.

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