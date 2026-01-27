ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की निविदा पर जानकारी मांगी, टेंडर पर रोक

हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 13 नवम्बर 2025 को आमंत्रित निविदा की बोली पर रोक लगा दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 13 नवम्बर 2025 को आमंत्रित निविदा की बोली को अंतिम रूप दिए जाने पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने मेसर्स राजीव प्रकाशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है: याचिका में निविदा की शर्त को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि शर्त रखी गई है कि आवेदन करने और अपनी योग्यता बनाए रखने के लिए पिछले तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है. जबकि वर्ष 2024-2025 के लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई थी. इस कारण जिनके पास पिछले लगातार तीन वर्षों का अनुभव नहीं है, वे इससे बाहर हो गए हैं. कहा गया कि याची के पास पिछले लगातार तीन वर्षों का अनुभव नहीं था.

याची ने भेदभाव का आरोप लगाया: हालांकि उसके पास अन्यथा पर्याप्त अनुभव था, इसलिए निविदा के उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है. याची के अनुसार यह उसके साथ किया गया सरासर भेदभाव है, जबकि विगत तीन वर्ष शब्दावली का अर्थ पिछले तीन वर्ष होना चाहिए न कि पिछले निरंतर (लगातार) तीन वर्ष. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ​अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अगली निर्धारित तिथि तक इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा.

9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई: साथ ही अगली सुनवाई के लिए ​9 फरवरी की तारीख लगाते हुए निर्देश दिया कि यदि कोई वित्तीय बोली पहले से निर्धारित है, तो उसे इस न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा. याचिका में राज्य सरकार, यूपी बोर्ड के अतिरिक्त सचिव, क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक, मुद्रण एवं स्टेशनरी निदेशक और शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं उच्च विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है.

