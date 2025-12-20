ETV Bharat / state

यूपी में तीन हजार वकीलों पर चल रहे केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों की जानकारी मांगी

कोर्ट ने जिलों के निबंधक सोसाइटी को पत्र लिखकर आपराधिक मुकदमे वाले वकीलों की थानेवार सूचना मांगी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठनों की सूची तलब की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के कुल कितने संघ सक्रिय हैं. इसके लिए सभी जिलों के निबंधक सोसाइटी को पत्र लिखकर जानकारी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी उन वकीलों की थानेवार सूची देने का निर्देश दिया है जिन पर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं.

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अगली सुनवाई से पहले थानेवार सूची प्रस्तुत करने को कहा है. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि सूची लगभग तैयार है और जल्दी ही कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा. अब तक की जांच में लगभग तीन हजार वकीलों पर चल रहे मुकदमों की जानकारी है.

डीजीपी की ओर से दाखिल हलफनामे में वकीलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया, जबकि डीजी अभियोजन के हलफनामे में मुकदमों के ट्रायल की जानकारी दी गई. कोर्ट ने 8 जनवरी 2026 तक सारी जानकारी देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी. कोर्ट के निर्देश पर यूपी बार कौंसिल ने भी अपना हलफनामा प्रस्तुत कर दागी वकीलों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

गौरतलब है कि अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि याची स्वयं गैंगस्टर एक्ट सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल है और उसके भाई कुख्यात अपराधी हैं. कोर्ट ने वकीलों के आपराधिक पृष्ठभूमि के न्याय प्रशासन पर प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी विशिष्ट संस्थागत स्थिति रखते हैं. वे कोर्ट के अधिकारी भी हैं और पेशेवर नैतिकता के संरक्षक भी.

कोर्ट ने कहा, जब गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति कानूनी प्रणाली में प्रभाव वाले पदों पर होते हैं तो यह वैध चिंता का विषय है कि वे पेशेवर वैधता की आड़ में पुलिस अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं. कोर्ट ने सभी कमिश्नर, एसएसपी, एसपी और संयुक्त निदेशक अभियोजन को यूपी बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें : हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन; CJI बोले- संस्कृति की राजधानी के रूप में उभर के आता है इटावा

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
INFORMATION ADVOCATE ASSOCIATIONS
CASE AGAINST THREE THOUSAND LAWYERS
यूपी में तीन हजार वकीलों पर केस
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.