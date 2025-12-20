ETV Bharat / state

यूपी में तीन हजार वकीलों पर चल रहे केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )