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हाईकोर्ट ने यूपी की 4995 धरोहरों की बदहाली पर केंद्र-राज्य सरकार से जवाब मांगा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में हजारों ऐतिहासिक धरोहरों की बदहाली पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने गाजियाबाद के अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ की जनहित याचिका पर जवाब के लिए प्रदेश सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आठ सप्ताह का समय दिया है.

याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कुल 5416 ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं, लेकिन इनमें से केवल 421 ही किसी न किसी सरकारी संरक्षण में हैं. शेष 4995 स्मारक पूरी तरह असुरक्षित हैं और उन पर अतिक्रमण, कब्जा या अन्य उपयोग हो रहा है. याचिका में कहा गया कि कई प्राचीन स्मारकों को तोड़कर नए निर्माण कर दिए गए हैं और कई जगह उनका कोई निशान तक नहीं बचा है.

याचिका में कहा गया है कि संरक्षण के अभाव में कई धरोहरें पूरी तरह मिटा दी गई हैं. झांसी, वृंदावन, आगरा, लखनऊ और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा गया कि यहां भी स्थिति बेहद खराब है. वृंदावन क्षेत्र को लेकर याचिका में दावा किया गया कि यहां पांच हजार से अधिक प्राचीन स्थल हैं, जिनमें यमुना नदी के 48 घाट शामिल हैं. इन्हें न तो सूचीबद्ध किया गया और न ही संरक्षित किया गया. याचिका में यह भी कहा गया कि जो स्मारक संरक्षित बताए जाते हैं, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है. झांसी का रानी लक्ष्मीबाई किला, लखनऊ का इमामबाड़ा और वृंदावन का राधा बल्लभ मंदिर जैसे स्थल भी क्षति और उपेक्षा का शिकार हैं.