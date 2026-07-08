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हाईकोर्ट ने 'X' को फटकार लगाई, कहा- जांच में बाधा डालने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी कार्रवाई, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध मामले की जांच में सहयोग न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को कड़ी फटकार लगाई है.

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हाईकोर्ट ने कहा- 'भारतीय कानून के हाथ बहुत लंबे, दोषियों को बच निकलने का मौका नहीं मिलेगा' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 9:15 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के असहयोगात्मक रवैये पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि बहुराष्ट्रीय डिजिटल मंच भारतीय कानून और जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेही से बच नहीं सकते. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून का दायरा इतना व्यापक है कि वह किसी भी उल्लंघन तक पहुंच सकता है और दोषियों को न्याय के कटघरे में ला सकता है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने साइबर अपराध के एक मामले में सुनवाई के दौरान की. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया मंच एक्स के अधिकारियों का पुलिस जांच में सहयोग न करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

भारतीय कानून के हाथ लंबे, असहयोग बर्दाश्त नहीं: सोशल मीडिया मंच भारतीय कानूनों और कानून के तहत कार्य कर रही जांच एजेंसियों के प्रति जवाबदेही से मुक्त नहीं हैं. भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वे किसी भी उल्लंघन तक पहुंच सकते हैं और इतने मजबूत हैं कि दोषियों को न्याय के कठघरे तक ला सकें. मामले में जांच अधिकारी ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि एक्स ने उस खाते का यूआरएल पहचान विवरण और आईपी पता उपलब्ध नहीं कराया, जिससे याची मिथिलेश कुमार के अश्लील वीडियो और तस्वीरें साझा की गई थीं. जांच अधिकारी ने कहा कि इस असहयोग के कारण वह मामले में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं और जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है.

पुलिस और सोशल मीडिया पर उठाए सवाल: इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह हलफनामा पुलिस व्यवस्था की विफलता स्वीकार करने जैसा प्रतीत होता है. साथ ही यह भी कहा कि एक ओर एक्स के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच में बाधा उत्पन्न की, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया. दोनों का यह रवैया अंततः आरोपियों को कानून से बच निकलने का अवसर देगा. याची मिथिलेश कुमार ने याचिका दाखिल कर गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की कि उनकी एफआईआर की निष्पक्ष, प्रभावी और शीघ्र जांच पूरी कराई जाए.

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर तलब: यह एफआईआर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत दर्ज की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है. प्रारंभिक सुनवाई में याची की ओर से कहा गया था कि एफआईआर दर्ज होने के साढ़े चार महीने बाद भी जांच पूरी नहीं हुई. इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा था कि समझ से परे है कि आखिर किस आधार पर जांच साढ़े चार महीने से अधिक समय तक लंबित रखी गई. अब कोर्ट ने पाया कि एक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग न करने के कारण जांच लगभग ठप हो गई.

साढ़े चार महीने से रुकी जांच पर हाईकोर्ट नाराज़: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा कि जांच में एक्स के अधिकारियों का सहयोग सुनिश्चित करने और उन्हें कानून के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. कोर्ट ने आदेश की कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को तत्काल भेजने का भी निर्देश दिया.

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