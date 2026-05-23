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यूपी में बाल विवाह रोकने में पुलिस फेल! हाईकोर्ट ने कहा- दूल्हों और मददगारों पर दर्ज करें FIR

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. अदालत के मुताबिक इसका मुख्य कारण यह है कि यूपी पुलिस इन गैरकानूनी विवाहों के दूल्हों और मददगारों पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है. पुलिस द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत समय पर उचित केस दर्ज नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि अब तक पुलिस रिकॉर्ड में एक भी ऐसा आदर्श मामला सामने नहीं आया है.

2006 के अधिनियम की अनदेखी पर पुलिस को फटकार: पुलिस ने अब तक इस अधिनियम की धारा 10 (बाल विवाह कराने पर सज़ा) और धारा 11 (बाल विवाह को बढ़ावा देने पर सज़ा) का इस्तेमाल नहीं किया है. इन धाराओं के तहत किसी नाबालिग लड़की से शादी करने वाले मुख्य आरोपी या इस विवाह को संपन्न कराने वाले पुरोहितों व मददगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. ये गंभीर टिप्पणियां न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कीं. अदालत इस समय आज़ाद अंसारी व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार कर रही थी.

डीजीपी को नई गाइडलाइंस जारी करने का आदेश: मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने राज्य के DGP को सीधे तौर पर निर्देशित किया है. डीजीपी को सभी पुलिस कमिश्नरों, SSP और SP को ज़रूरी गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे सामाजिक अपराधों के मामलों में तत्काल और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब भी पुलिस को बाल विवाह के बारे में किसी भी माध्यम से पता चले, उसे बिना किसी देरी के त्वरित कदम उठाने होंगे.

शिकायत मिलते ही बिना देरी के दर्ज हो केस: चाहे इसकी जानकारी किसी लिखित शिकायत से मिले, जांच के दौरान सामने आए या पुलिस खुद इस पर संज्ञान ले. बाल विवाह के इस संज्ञेय अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को धारा 10 और 11 के तहत तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी. खंडपीठ ने डीजीपी को इन सख्त निर्देशों का जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि इस सामाजिक बुराई को पूरी प्रशासनिक ताक़त व ज़ोर-शोर से खत्म किया जाना बेहद जरूरी है.

14 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला: सम्बन्धित याचिका में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज मूल एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिका में यह भी आरोप था कि उक्त लड़की को जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया है. हालांकि याचियों का कहना था कि नाबालिग लड़की ने अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार आज़ाद अंसारी से निकाह किया था. उनका दावा था कि वह अब बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या बाहरी दबाव के अपने पति के साथ रह रही है.