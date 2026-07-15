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केस डायरी भेजने में पुलिस ने की लापरवाही, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 50,000 रुपये का हर्जाना

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि जमानत पाने वाले याचियों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए. साथ ही कहा कि जांच के बाद यदि किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही सिद्ध होती है तो राज्य सरकार यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल सकती है. न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बिजनौर के चांदपुर थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के मुकदमे में मृतका के सास-ससुर यासीन और साबिला की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया.

हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी और विवेचक को किया तलब: अदालत ने पाया कि जमानत याचिका पर समय से सुनवाई केवल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद केस डायरी उपलब्ध नहीं करा सकी. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 17 जून को पुलिस पैरोकार को जमानत अर्जी की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी. इसके बाद 19 जून को एसपी बिजनौर को अलर्ट पत्र भेजा गया और 29 जून को पुनः रिमाइंडर जारी किया गया. इसके बावजूद आवश्यक निर्देश उपलब्ध नहीं कराए गए और 3 जुलाई को अदालत ने तत्काल केस डायरी की पीडीएफ उपलब्ध कराने का आदेश दिया, लेकिन संबंधित उपनिरीक्षक ने केस डायरी के बजाय केवल अभियुक्तों का केस हिस्ट्री भेज दिया.

बिजनौर एसपी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश: इस पर अदालत ने थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया. सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी राहुल सिंह, उपनिरीक्षक हिमांशु पंवार तथा तत्कालीन विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह अदालत में उपस्थित हुए. थाना प्रभारी ने अपनी अनुपस्थिति और प्रशासनिक बैठकों का हवाला दिया, जबकि उपनिरीक्षक स्पष्ट कारण नहीं बता सके कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद केस डायरी क्यों नहीं भेजी गई. वहीं तत्कालीन विवेचक ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई सूचना ही नहीं दी गई थी.