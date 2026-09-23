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मौत के बाद भी दर्ज नहीं हुई हत्या की धारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

घायल की मौत के बाद भी बीएनएस की धारा 109(1) के तहत हल्की चार्जशीट लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.

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"पहले से था संक्रमण तो सबूत कहां हैं?": हाईकोर्ट के सवालों पर बगलें झांकते नज़र आए जांच अधिकारी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:38 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में घायल व्यक्ति की मौत हो जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ केवल बीएनएस की धारा 109(1) के तहत चार्जशीट दाखिल किए जाने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने मामले की जाँच और चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को पूरे मामले की जांच कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने अभियुक्त हरीलाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट में अभियुक्त के वकील, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता नागेश कुमार द्विवेदी और सरकारी वकील मौजूद थे.

जांच अधिकारी के पास नहीं थे कोर्ट के सवालों के जवाब: कोर्ट ने 10 सितंबर को आपत्ति जताई थी कि घायल की मौत के बाद भी गंभीर धाराओं की जगह हल्की धारा में चार्जशीट क्यों दाखिल की गई. कोर्ट के तलब करने पर जाँच अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता अदालत में पेश हुए. राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया कि घायल राजनाथ को मारपीट में चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हलफनामे में दावा किया गया कि सेप्टीसीमिया और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उसकी मृत्यु हुई और उसे पहले से ही गंभीर संक्रमण था.

पुलिस के पास नहीं मिले मेडिकल कागज़ात: जब कोर्ट ने मृतक के इलाज से जुड़े उन दस्तावेज़ों के बारे में पूछा जिनसे यह साबित हो सके कि उसे पहले से संक्रमण था, तो जाँच अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था. पुलिस के पास ऐसा कोई भी मेडिकल दस्तावेज़ या रिपोर्ट मौजूद नहीं थी. शिकायतकर्ता के वकील नागेश द्विवेदी ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है जो यह दर्शाए कि अस्पताल में भर्ती होते समय मृतक पहले से किसी गंभीर संक्रमण से पीड़ित था.

15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश: मामले की गंभीरता और जाँच में सामने आई कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले से अवगत कराने का निर्देश दिया ताकि वे विवेचक की जाँच और चार्जशीट की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई कर सकें. इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर को 15 दिन के भीतर पूरे मामले की जाँच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है.

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प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट
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