ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने खोली यूपी पुलिस की पोल; नकली नोट मामले में 'फर्जी' कहानी बनाने पर पुलिस कमिश्नर तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र में नकली नोट बरामदगी के मामले में पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ विराट को अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी और बरामदगी की पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच कर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने आरोपी नरेंद्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह कड़ा रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में बेहद चौंकाने वाले तर्क पेश किए गए.

देवरिया से उठाकर प्रयागराज में दिखाई गिरफ्तारी: बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस ने 29 मार्च 2026 को देवरिया से ही नरेंद्र यादव को अवैध रूप से उठा लिया था और बाद में सराय इनायत थाना क्षेत्र में उसकी फर्जी गिरफ्तारी दिखा दी. बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिसिया ज्यादती की इस घटना वाले दिन ही आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके साथ ही कुछ अहम सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की तस्वीरें भी अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश की गईं. इन तस्वीरों में सादे कपड़ों में आए कुछ पुलिसकर्मी आरोपी नरेंद्र को जबरन अपने साथ ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस रिपोर्ट ने ही खोली पुलिस की पोल: अदालत के निर्देश पर अपर शासकीय अधिवक्ता (AGA) देवेश नाथ तिवारी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/सीओ रुद्रपुर का एक आधिकारिक पत्र प्रस्तुत किया. इस पत्र ने पुलिस के दावों की हवा निकाल दी क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि सराय इनायत थाने की पुलिस ने आरोपी को वास्तव में देवरिया से ही हिरासत में लिया था. जबकि मूल एफआईआर (FIR) के अनुसार प्रयागराज पुलिस ने यह दावा किया था कि नरेंद्र यादव समेत पांच आरोपियों को सराय इनायत इलाके से भारी मात्रा में नकली नोट, लैपटॉप और प्रिंटर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.