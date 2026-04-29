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इलाहाबाद हाईकोर्ट की NHRC को फटकार; 'मदरसों की जांच में रुचि, पर मॉब लिंचिंग पर चुप्पी क्यों?'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा यूपी के मदरसों की जांच के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: मानवाधिकार आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न करे हस्तक्षेप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:37 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है. कोर्ट ने कहा कि आयोग उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच जैसे मामलों में सक्रियता दिखा रहा है, जबकि मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने के उदाहरण नहीं मिलते. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की. यह याचिका 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया' द्वारा वर्ष 2025 में आयोग द्वारा दिए गए जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है.

मदरसों के खिलाफ EOW जांच की चुनौती: आयोग ने उत्तर प्रदेश के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जांच कराने का आदेश दिया था. आयोग को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ये मदरसे मानकों का पालन किए बिना सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं. इसके अलावा, अधिकारियों की मिलीभगत से रिश्वत लेकर अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का भी आरोप लगाया गया था. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कानूनन एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश देने का वैधानिक अधिकार नहीं है.

अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की टिप्पणी: अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग उन मामलों में दखल दे रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते. अदालत ने आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे मामलों में उलझ रहा है. जबकि आयोग का मुख्य उद्देश्य मानवीय गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना सुनिश्चित करना था.

सतर्कतावादी हमलों पर आयोग की चुप्पी: हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, जहां आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया हो. विशेषकर उन मामलों में जहां सतर्कतावादी समूह कानून हाथ में लेकर नागरिकों को प्रताड़ित करते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि विभिन्न समुदायों के आपसी संबंधों को लेकर लोगों को परेशान किए जाने जैसी घटनाओं पर भी आयोग की सक्रियता नहीं दिखती. यह टिप्पणी आयोग की निष्पक्षता और प्राथमिकताओं पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है.

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