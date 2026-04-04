ETV Bharat / state

जिला कोर्ट को 'अधीनस्थ' कहना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने कुशीनगर एसपी से एक हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर एसपी केशव कुमार के हलफनामे में विरोधाभासी दावों और जिला अदालत के लिए 'अधीनस्थ' शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के हलफनामे की भाषा पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने एसपी द्वारा दाखिल हलफनामे को विरोधाभासी और अपमानजनक मानते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगा है. न्यायमूर्ति हरबीर सिंह ने गोलू पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि एसपी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा.

सलीम अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: यह पूरा मामला कुशीनगर के सलीम अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने जब एसपी केशव कुमार द्वारा दाखिल व्यक्तिगत हलफनामे का अवलोकन किया, तो उसमें कई तकनीकी और तथ्यात्मक खामियां पाई गईं. एसपी ने हलफनामे के पैरा छह में मौत को संदिग्ध बताया, जबकि पैरा आठ में कहा कि मौत के सटीक कारण का पता ही नहीं चल सका. वहीं, पैरा 11 में विरोधाभासी दावा किया गया कि सलीम घटना के वक्त पूरी तरह फिट था और उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया.

जिला अदालत के लिए 'अधीनस्थ' शब्द का इस्तेमाल: हाईकोर्ट ने विशेष रूप से हलफनामे के पैरा 10 में जिला अदालत के लिए इस्तेमाल किए गए 'विद्वान अधीनस्थ अदालत' शब्द पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयुक्त यह भाषा न केवल प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, बल्कि अपमानजनक भी प्रतीत होती है. न्यायमूर्ति ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जिला अदालतों के लिए 'अधीनस्थ' जैसे शब्दों के उपयोग की कड़े शब्दों में निंदा की है. अब एसपी को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किस कानूनी अधिकार के तहत ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है.

कोर्ट ने हलफनामे को बताया टालमटोल: हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि एसपी कुशीनगर की ओर से दाखिल किया गया हलफनामा प्रथमदृष्टया टालमटोल से भरा हुआ नजर आता है. अदालत के अनुसार, एक जिले के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट में इस तरह का अस्पष्ट और विरोधाभासी दस्तावेज पेश करना गंभीर विषय है. सलीम अंसारी की मौत से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पुलिस की जांच और उनकी दलीलों पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में एसपी के स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर के किसान ने खत्म किया LPG सिलेंडर का खर्च; गोबर गैस से 8 घंटे जलता है चूल्हा, खेतों को मिल रही ऑर्गेनिक खाद

TAGGED:

SP KUSHINAGAR KESHAV KUMAR
JUSTICE HARBIR SINGH
SALIM ANSARI DEATH CASE
CONTEMPTUOUS LANGUAGE AFFIDAVIT
ALLAHABAD HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.