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अवमानना का सामना करने को रहें तैयार: हाईकोर्ट की चेतावनी- विसरा रिपोर्ट लाएं, नहीं तो खुद हाजिर हों ACP और FSL निदेशक

हाईकोर्ट ने कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के मामले में विसरा रिपोर्ट पेश न करने पर एसीपी चकेरी और एफएसएल निदेशक को फटकार लगाई है.

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विसरा रिपोर्ट में देरी पर भड़के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल, कानपुर पुलिस को लगाई फटकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:54 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र से जुड़े एक जमानत मामले में विसरा रिपोर्ट पेश न करने पर गहरा असंतोष जताया है. कोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट और विसरा जांच आख्या समय पर दाखिल न करने को लेकर पुलिस प्रशासन और एफएसएल निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है. माननीय न्यायालय ने सुमत संगीता एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में 28 अप्रैल और तीन जुलाई को ही मृतक की विसरा रिपोर्ट पेश करने के कड़े निर्देश दिए थे. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ढिलाई के कारण अब तक इस मामले की महत्वपूर्ण फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी है.

महज कागजी खानापूर्ति पर नाराजगी: इस ढुलमुल रवैये के बीच सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी की ओर से कोर्ट में एक अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया गया. इस आधिकारिक शपथपत्र में बताया गया कि विसरा रिपोर्ट जल्द तैयार करने के लिए एफएसएल को एक रिमाइंडर पत्र 15 जुलाई को भेजा गया है. कोर्ट ने इस तारीख पर भारी हैरानी जताते हुए कहा कि यही वह तारीख है जिस दिन अदालत में यह शपथपत्र दाखिल किया गया है. इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस द्वारा अनुपालन काफी देर से और महज कानूनी व कागजी खानापूर्ति के तौर पर किया गया है.

अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी: माननीय कोर्ट ने फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह भी नोट किया कि पुलिस कमिश्नर के पत्र में हाईकोर्ट के पुराने आदेश का कोई जिक्र तक नहीं था. इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने न्यायहित में पुलिस को एक अंतिम मौका देने का फैसला किया. उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि एसीपी चकेरी हर हाल में अगली तारीख तक विसरा रिपोर्ट अदालत में पेश कराना सुनिश्चित करें. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधिकारी अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.

निदेशक फॉरेंसिक लैब को निर्देश: इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एफएसएल निदेशक कानपुर को भी इस मामले में सीधे तौर पर आदेशित किया है. कोर्ट ने कहा कि निदेशक खुद अपनी देखरेख में प्राथमिकता के आधार पर विसरा रिपोर्ट तैयार कराना सुनिश्चित करें. यदि अगली नियत तिथि तक रिपोर्ट न्यायालय के पटल पर नहीं आती है, तो एफएसएल निदेशक को भी अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा. अब देखना यह होगा कि कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम कितनी तत्परता से रिपोर्ट पेश करती है.

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