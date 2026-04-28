'शक्ति का दुरुपयोग करते हैं पुलिस कमिश्नर', Allahabad High Court की तीखी टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान की टिप्पणी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:54 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि देखने में आया है कि पुलिस कमिश्नर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं. बांड जमा करने के बाद भी आसानी से रिलीज नहीं करते.
कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को पिछले एक सप्ताह में अपने आदेश से अवैध निरुद्ध किए गए लोगों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है. यदि वह विफल रहते हैं तो छह मई को उन्हें सुबह दस बजे कोर्ट में हाजिर होना होगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति वीके द्विवेदी की खंडपीठ ने चंद्रपाल सिंह व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उसके अधिवक्ता गौतम जितेन्द्र राणा को सुनकर दिया है. मामले में कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया, जिससे साफ हुआ कि पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने याची को अवैध रूप से निरुद्ध रखा. याची के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170, 126 व 135 के तहत कार्रवाई की गई और उसे जेल भेज दिया गया. कानूनी प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया और नियमानुसार रिहाई नहीं की गई, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है.
गंगा में इफ्तार पार्टी के आरोपी की जमानत पर सुनवाई 5 को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी आयोजित करने और मांसाहार का सेवन कर अवशेषों को नदी में फेंकने के मामले में आरोपी दानिश सैफी व अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को दिया. यह मामला कोर्ट के समक्ष आया तो सुनवाई के लिए तारीख लगाने का अनुरोध किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पांच मई की तारीख लगा दी. गत 17 अप्रैल को कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय दिया था.
बता दें कि बीते मार्च माह में वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो सामने आया था. भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने 16 मार्च को वाराणसी के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि 15 मार्च को कुछ युवकों ने नाव पर इफ्तार के दौरान मांस खाया और हड्डियां व कचरा पवित्र नदी में फेंका, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
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