हाईकोर्ट ने याचिकाओं की ड्राफ्टिंग में तय किए सख्त नियम, फॉन्ट, साइज और स्पेसिंग पर कई दिशा-निर्देश जारी
कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 12 नवंबर से स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन इन नियमों के तहत ही फाइलिंग की जांच करे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:33 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाओं और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की टाइपिंग व ड्राफ्टिंग में एकरूपता लाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 12 नवंबर से स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन इन नियमों के तहत ही फाइलिंग की जांच करे. ये नियम फिजिकल फाइलिंग पर भी समान रूप से लागू होंगे.
कोर्ट ने कहा कि विभिन्न प्रकार के फॉन्ट, साइज और बोल्ड-इटैलिक का अधाधुंध इस्तेमाल दस्तावेजों की पठनीयता को प्रभावित करता है. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश शिव किंकर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.
आदेश के अनुसार, सभी याचिकाओं, शपथ पत्रों, प्रति-शपथ पत्रों, प्रत्युत्तर और अन्य सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी ड्राफ्ट टाइम्स न्यू रोमन साइज 14 और डबल लाइन स्पेसिंग में होना अनिवार्य होगा. हिंदी में तैयार की जाने वाली प्लीडिंग्स किसी भी यूनिकोड फॉन्ट, साइज 14 और डबल लाइन स्पेसिंग में रहेंगी.
बोल्ड टाइप का उपयोग केवल इंडेक्स में और अनुलग्नकों के विवरण या मार्किंग के लिए किया जा सकेगा. याचिका के किसी अन्य भाग को बोल्ड नहीं किया जाएगा. प्रार्थना या रिलीफ क्लाज को इटैलिक में नहीं लिखा जाएगा. इटैलिक का उपयोग केवल उद्धरणों, न्यायालयों के संदर्भ या कानूनी प्रावधानों के उल्लेख तक सीमित रहेगा. लागू नियमों और ई-फाइलिंग निर्देशों के तहत तय मार्जिन का पालन जारी रहेगा.
प्रयागराज नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स निर्धारण से संबंधित इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि याचिका में प्रेयर क्लॉज को इटैलिक में टाइप किया गया था लेकिन स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन ने इसे त्रुटि के रूप में दर्ज नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने संबंधित समीक्षा अधिकारी और रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण व नियम मांगे.
रिपोर्ट में सामने आया कि ई-फाइलिंग के अलावा फिजिकल फाइलिंग के लिए फॉन्ट, साइज या बोल्ड-इटैलिक के उपयोग को लेकर कोई स्पष्ट और एकसमान नियम नहीं था. इस कमी को दूर करने के लिए कोर्ट ने यह विस्तृत आदेश किया. कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए नगर आयुक्त प्रयागराज को निर्देश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश करें.
यह भी पढ़ें : फैसले से पहले ट्रायल कोर्ट को कभी भी अपराध की धारा जोड़ने या हटाने का अधिकार