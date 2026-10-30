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हाईकोर्ट ने याचिकाओं की ड्राफ्टिंग में तय किए सख्त नियम, फॉन्ट, साइज और स्पेसिंग पर कई दिशा-निर्देश जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाओं और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की टाइपिंग व ड्राफ्टिंग में एकरूपता लाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 12 नवंबर से स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन इन नियमों के तहत ही फाइलिंग की जांच करे. ये नियम फिजिकल फाइलिंग पर भी समान रूप से लागू होंगे.

कोर्ट ने कहा कि विभिन्न प्रकार के फॉन्ट, साइज और बोल्ड-इटैलिक का अधाधुंध इस्तेमाल दस्तावेजों की पठनीयता को प्रभावित करता है. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश शिव किंकर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.