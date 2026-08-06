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हाईकोर्ट ने कहा- "रिटायरमेंट के बाद सत्र के अंत तक सेवा विस्तार रियायत है, कानूनी अधिकार नहीं"

यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो असल में नियमित शिक्षण में लगे हों: हाईकोर्ट ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद शैक्षिक सत्र के अंत तक नौकरी जारी रखना एक रियायत है, न कि कोई कानूनी अधिकार. इसका दावा सिर्फ वही शिक्षक कर सकता है जो असल में नियमित शिक्षण में लगा हो. कोर्ट ने कहा कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्हें रिसर्च का इंचार्ज बनाया गया था, वह सिर्फ इसलिए इस लाभ का दावा नहीं कर सकते कि वह टीचिंग पोस्ट पर बने रहे और उसके बदले में वेतन लेते रहे. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने डॉ अवधेश कुमार तिवारी की याचिका खारिज करते हुए दिया है. सेवा विस्तार देने से हाईकोर्ट का इनकार: कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों की मंशा, लागू कानून और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को अगर सही ढंग से समझा जाए तो साफ पता चलता है कि शैक्षिक सत्र के अंत तक एक्सटेंशन का मकसद सिर्फ पढ़ाई-लिखाई को लगातार जारी रखना और चल रहे सत्र के बीच में रुकावट से छात्रों के हितों की रक्षा करना है. इसका मकसद संस्थागत है, न कि व्यक्तिगत. यह न तो लंबी सेवा के लिए कोई इनाम है और न ही मुख्य नियुक्ति का कोई हिस्सा. यह लाभ उन हालात पर निर्भर करता है जो इसे देने को सही ठहराते हैं, यानी यह कि संबंधित व्यक्ति असल में नियमित शिक्षण में लगा हो, ताकि शैक्षिक सत्र के बीच में काम रुकने से पढ़ाई-लिखाई की प्रक्रिया प्रभावित न हो. बांदा यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का मामला: याची को नौ दिसंबर 2017 को बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर (एग्रोनॉमी) के तौर पर नियुक्त किया गया. इस यूनिवर्सिटी के अपने कोई नियम-कानून नहीं हैं. इसने चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के नियमों को अपनाया है. याची ने दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2019 के बीच अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाए. 21 अक्टूबर 2019 के आदेश से उनका ट्रांसफर मिलट्स रिसर्च स्टेशन गुरसराय झांसी कर दिया गया और उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर बने रहते हुए सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया. होईकोर्ट ने याचिका खारिज की: याची को गत 30 जून के एक पत्र के जरिए सूचित किया गया कि वह 31 जुलाई से रिटायर हो जाएंगे. सत्र के अंत तक काम जारी रखने के लिए उनकी अर्जियों पर कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका की, जिसका निस्तारण सक्षम अधिकारी को 72 घंटे के भीतर दावे पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया. याची के दावे को 15 जुलाई के आदेश से खारिज कर दिया गया तो इस याचिका में दोनों आदेशों को चुनौती दी गई. कोर्ट ने पाया कि विवाद रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं, बल्कि उसके बाद भी काम जारी रखने को लेकर था, जिसे सामान्य सेवा कार्यकाल के बराबर नहीं माना जा सकता और न ही इसे कोई पक्का कानूनी अधिकार माना जा सकता है.