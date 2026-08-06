हाईकोर्ट ने कहा- "रिटायरमेंट के बाद सत्र के अंत तक सेवा विस्तार रियायत है, कानूनी अधिकार नहीं"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद सत्र के अंत तक सेवा विस्तार पाना शिक्षकों का कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि एक रियायत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:52 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद शैक्षिक सत्र के अंत तक नौकरी जारी रखना एक रियायत है, न कि कोई कानूनी अधिकार. इसका दावा सिर्फ वही शिक्षक कर सकता है जो असल में नियमित शिक्षण में लगा हो. कोर्ट ने कहा कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्हें रिसर्च का इंचार्ज बनाया गया था, वह सिर्फ इसलिए इस लाभ का दावा नहीं कर सकते कि वह टीचिंग पोस्ट पर बने रहे और उसके बदले में वेतन लेते रहे. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने डॉ अवधेश कुमार तिवारी की याचिका खारिज करते हुए दिया है.
सेवा विस्तार देने से हाईकोर्ट का इनकार: कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों की मंशा, लागू कानून और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को अगर सही ढंग से समझा जाए तो साफ पता चलता है कि शैक्षिक सत्र के अंत तक एक्सटेंशन का मकसद सिर्फ पढ़ाई-लिखाई को लगातार जारी रखना और चल रहे सत्र के बीच में रुकावट से छात्रों के हितों की रक्षा करना है. इसका मकसद संस्थागत है, न कि व्यक्तिगत. यह न तो लंबी सेवा के लिए कोई इनाम है और न ही मुख्य नियुक्ति का कोई हिस्सा. यह लाभ उन हालात पर निर्भर करता है जो इसे देने को सही ठहराते हैं, यानी यह कि संबंधित व्यक्ति असल में नियमित शिक्षण में लगा हो, ताकि शैक्षिक सत्र के बीच में काम रुकने से पढ़ाई-लिखाई की प्रक्रिया प्रभावित न हो.
बांदा यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का मामला: याची को नौ दिसंबर 2017 को बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर (एग्रोनॉमी) के तौर पर नियुक्त किया गया. इस यूनिवर्सिटी के अपने कोई नियम-कानून नहीं हैं. इसने चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के नियमों को अपनाया है. याची ने दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2019 के बीच अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाए. 21 अक्टूबर 2019 के आदेश से उनका ट्रांसफर मिलट्स रिसर्च स्टेशन गुरसराय झांसी कर दिया गया और उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर बने रहते हुए सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया.
होईकोर्ट ने याचिका खारिज की: याची को गत 30 जून के एक पत्र के जरिए सूचित किया गया कि वह 31 जुलाई से रिटायर हो जाएंगे. सत्र के अंत तक काम जारी रखने के लिए उनकी अर्जियों पर कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका की, जिसका निस्तारण सक्षम अधिकारी को 72 घंटे के भीतर दावे पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया. याची के दावे को 15 जुलाई के आदेश से खारिज कर दिया गया तो इस याचिका में दोनों आदेशों को चुनौती दी गई. कोर्ट ने पाया कि विवाद रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं, बल्कि उसके बाद भी काम जारी रखने को लेकर था, जिसे सामान्य सेवा कार्यकाल के बराबर नहीं माना जा सकता और न ही इसे कोई पक्का कानूनी अधिकार माना जा सकता है.
नियमित रूप से पढ़ाने का प्रमाण नहीं दे पाए याचिकाकर्ता: कोर्ट ने देखा कि याची यह साबित नहीं कर पाए कि उन्हें नियमित रूप से पढ़ाने का काम सौंपा गया या उन्होंने रिटायरमेंट से ठीक पहले वाले सत्र में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाए, या उनके रिटायरमेंट से किसी टीचिंग प्रोग्राम में कोई रुकावट आएगी. कोर्ट ने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर के मुख्य पद पर बने रहना या उस पद के लिए वेतन लेना, अपने आप में सेशन बेनिफिट देने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता. उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 2(क) के तहत शिक्षक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे यूनिवर्सिटी ने पढ़ाने या रिसर्च या एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त या मान्यता दी हो और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे कानूनों के तहत शिक्षक घोषित किया गया हो.
जस्टिस मंजू रानी चौहान का निर्णय: 14 जून 2022 के सरकारी आदेश में यह प्रावधान है कि अधिनियम के तहत नियुक्त शिक्षक, जो उस परिभाषा के दायरे में आते हैं और कानूनों के अध्याय 12 की धारा 28-डी और अध्याय 13 के क्लॉज 4-डी के अनुसार नियुक्त किए गए, वे 62 साल की उम्र तक सेवा में बने रह सकते हैं और उन्हें शैक्षिक सत्र के अंत तक, यानी रिटायरमेंट के बाद आने वाली 30 जून तक सेवा विस्तार का अधिकार भी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि फुल बेंच ने माना था कि मुख्य रूप से रिसर्च के काम में लगे कर्मचारी को सिर्फ इसलिए इस पॉलिसी का फायदा नहीं मिल सकता कि वह किसी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन से जुड़ा है. यह देखते हुए कि सक्षम अधिकारी ने कहा था कि याची नियमित शिक्षण में शामिल नहीं था, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि यह निष्कर्ष गलत, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या स्पष्ट रूप से गैरकानूनी था.
छात्रों के हित के लिए है सेवा विस्तार: साथ ही रिट अधिकार क्षेत्र के तहत कोर्ट ऐसे तथ्यात्मक आकलन पर अपनी राय नहीं थोप सकती. कोर्ट ने माना कि याची यह साबित नहीं कर पाया कि डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह की ड्यूटी और स्थिति एक जैसी है. साथ ही किसी दूसरे मामले में दिया गया फायदा अपने आप में कानूनी अधिकार का आधार नहीं बन सकता. यह मानते हुए कि विवादित आदेशों में न तो अधिकार क्षेत्र की कोई गलती थी और न ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़े कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ था, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
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