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आजम खान की पुनरीक्षण याचिका पर यूपी सरकार से जवाब तलब

तनखैया भाषण मामला ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 के तनखैया भाषण मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर प्रदेश सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद आजम खान को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद एवं शशांक तिवारी और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है. यह मामला 9 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर जिले के मनकरा गांव में आजम खान के भाषण से जुड़ा है.

अभियोजन के अनुसार अपने भाषण में आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी एवं अन्य सरकारी अधिकारियों को तनखैया (वेतनभोगी कर्मचारी) कहकर संबोधित किया था और लोगों से कहा था कि वे कलेक्टर से डरें नहीं. उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती की ऐसी तस्वीरों का भी उल्लेख किया था, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी उनके जूते साफ करते दिखाई दे रहे थे. आजम खान ने टिप्पणी की थी कि वह इन अधिकारियों से भी ऐसा ही करवाएंगे. अभियोजन का आरोप था कि इन टिप्पणियों से सरकारी अधिकारियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया. तत्कालीन एसडीएम टांडा घनश्याम त्रिपाठी ने 15 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर प्रारंभ में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. बाद में मामले को थाना भोट स्थानांतरित कर दिया गया, जहां की पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया. गत 16 मई को रामपुर के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) एवं एसीजेएम प्रथम ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. आजम खान ने इस फैसले को आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी थी. रामपुर के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) ने अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट की सजा एवं दोषसिद्धि बरकरार रखी. इसके बाद यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है.