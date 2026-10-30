आजम खान की पुनरीक्षण याचिका पर यूपी सरकार से जवाब तलब
2019 तनखैया भाषण मामला, कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:22 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 के तनखैया भाषण मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर प्रदेश सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद आजम खान को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद एवं शशांक तिवारी और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है. यह मामला 9 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर जिले के मनकरा गांव में आजम खान के भाषण से जुड़ा है.
अभियोजन के अनुसार अपने भाषण में आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी एवं अन्य सरकारी अधिकारियों को तनखैया (वेतनभोगी कर्मचारी) कहकर संबोधित किया था और लोगों से कहा था कि वे कलेक्टर से डरें नहीं. उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती की ऐसी तस्वीरों का भी उल्लेख किया था, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी उनके जूते साफ करते दिखाई दे रहे थे. आजम खान ने टिप्पणी की थी कि वह इन अधिकारियों से भी ऐसा ही करवाएंगे.
अभियोजन का आरोप था कि इन टिप्पणियों से सरकारी अधिकारियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया. तत्कालीन एसडीएम टांडा घनश्याम त्रिपाठी ने 15 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी. इसके आधार पर प्रारंभ में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. बाद में मामले को थाना भोट स्थानांतरित कर दिया गया, जहां की पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया.
गत 16 मई को रामपुर के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) एवं एसीजेएम प्रथम ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. आजम खान ने इस फैसले को आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी थी. रामपुर के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) ने अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट की सजा एवं दोषसिद्धि बरकरार रखी. इसके बाद यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है.
पुनरीक्षण याचिका में कहा गया है कि अभियोजन के आरोपों को पूरी तरह सही मान लेने की स्थिति में भी आरोपित भाषण को समग्रता में और उसके राजनीतिक संदर्भ में देखने पर उन अपराधों के आवश्यक वैधानिक तत्व स्थापित नहीं होते, जिनके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया है. कहा गया है कि भाषण चुनाव प्रचार के दौरान जिला प्रशासन एवं सरकारी अधिकारियों के कामकाज की राजनीतिक आलोचना तक सीमित था. इसमें किसी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के विरुद्ध कोई टिप्पणी या विभिन्न वर्गों के बीच घृणा या वैमनस्य फैलाने की अपील नहीं थी.
याचिका में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विश्वसनीयता और वैधानिक ग्राह्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं. कहा गया है कि शिकायतकर्ता एवं अभियोजन के गवाह घनश्याम त्रिपाठी ने जिरह में स्वीकार किया था कि उन्होंने स्वयं भाषण नहीं सुना था और उन्हें वीडियो के मूल अपलोडर, उसके स्रोत या उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी नहीं थी, जहां से वीडियो प्राप्त किया गया था.
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत प्रस्तुत प्रमाणपत्र पर भी आपत्ति करते हुए कहा गया है यह प्रमाणपत्र सिविल लाइंस थाने में दर्ज मूल मुकदमे से संबंधित था, जबकि आजम खान को अंततः भोट थाने में दर्ज मुकदमे में दोषी ठहराया गया. आजम खान की ओर से यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन के गवाहों ने मुकदमे के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियां की थीं, जिनसे स्पष्ट होता है कि आरोपित भाषण में किसी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गई थी. इसके बावजूद रामपुर की अदालतों ने संबंधित अपराधों के आवश्यक वैधानिक तत्वों की स्वतंत्र रूप से जांच किए बिना सरकारी अधिकारियों की आलोचना को विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने के अपराध के रूप में मान लिया.
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