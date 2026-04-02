चेन स्नेचर की फोटो जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मिर्जापुर पुलिस से मांगा जवाब
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:56 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेन स्नेचिंग के आरोपी की फोटो जारी करने पर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने मिर्जापुर में एक व्यक्ति की तस्वीर 'चेन स्नेचर' के रूप में सार्वजनिक किए जाने पर मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक और थाना कछवां के एसएचओ को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने भोनू सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ता की तस्वीर को 'चेन स्नेचर' बताकर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है.
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. इसके साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को दोपहर के भोजन के बाद के लिए निर्धारित की गई है.
कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि इस आदेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के माध्यम से संबंधित पुलिस अधिकारियों तक 72 घंटों के भीतर पहुंचाया जाए.
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ क्षेत्र में चल रहे हनी ट्रैप और वसूली गैंग की कड़ी निगरानी और कार्रवाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करने के लिए कहा है. अदालत ने मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक को इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरून सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के गिरोह का अस्तित्व, जो महिलाओं के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करता है, समाज की “गंभीर रूप से चिंताजनक स्थिति” को दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य समाज में जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा.
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